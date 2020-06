von Gerald Jarausch

Seit Donnerstag hat der Gemeinderat von Moos ein neues Mitglied: In der jüngsten Ratssitzung wurde Klaus Maier als Nachrücker im Amt vereidigt. Er wird den 56-jährigen Berufsfischer Albin Lang ersetzen, der 25 Jahre lang für die UWV im Rat gesessen und das Gremium kürzlich vorzeitig verlassen hatte.

Der 46-jährige Bankangestellte Maier übernimmt unter anderem den Sitz in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Untere Radolfzeller Aach von seinem Vorgänger Albin Lang.

Klaus Maier freut sich auf seine neue Nebentätigkeit im Gemeinderat und die „spannende Herausforderung“, wie er sagt. Nachdem er eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet hat, in dieser Legislatur für seine Gemeinde aktiv werden zu können, kann er sich nun doch noch der Aufgabe widmen.

Nach eigenem Bekunden liegt dem Familienvater die „Gemeinde, in der ich wohne und lebe, sehr am Herzen“. Die persönlichen Themenschwerpunkte von Klaus Maier liegen bei den Vereinen, dem Tourismus und in der Baulandentwicklung, wie er gegenüber dem SÜDKURIER erklärte.