von Gerald Jarausch

In der Mooser Gemeinderatssitzung am Donnerstag soll unter anderem darüber beraten werden, wie ein Altarm der Aach auf Mooser Gemarkung – in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Deponie Moos – wieder reaktiviert werden kann.

Die Verbindungsrohre, die den Altarm mit dem Hauptlauf der Aach verbinden, sind im Laufe der Jahre verlandet. Dadurch nimmt der Kontakt und die Durchflutung des Altarms durch das Hauptgewässer ab. Auf diese Weise erhöht sich die organische Belastung des Altarms, und es kommt zu sauerstoffzehrenden Prozessen und Faulschlammbildung.

Verschiedene Varianten

Das Regierungspräsidium Freiburg und ein beauftragtes Fachunternehmen werden in der Sitzung verschiedene Varianten der Reaktivierung vorstellen. Generell soll die ökologische Situation im Altarm mit möglichst wenig Eingriffen verbessert werden. Die Maßnahme soll sich auf die Herausnahme der Rohre und eine begrenzte Entschlammung vor allem im südlichen Bereich konzentrieren sowie auf die Verbesserung der Einlaufsituation des Altarms, sodass der Altarm wieder besser ans Hauptgewässer angeschlossen und mehr angeströmt wird.

Die Gemeinde Moos müsste für die Umsetzung ein gemeindeeigenes Flurstück – das mit der Nummer 1305 – bereitstellen. Dabei handelt es sich nur um den Bereich des Bachlaufs unterhalb des Sängegrabens mit einer Entschlammungsfläche. Weitere Maßnahmen wären auf dem Grundstück der Gemeinde nicht geplant.

Ehemalige Deponie in der Nähe

Bei der Umsetzung der Maßnahme ist zu beachten, dass sich die ehemalige Deponie Moos in direkter Nachbarschaft befindet. Ungeklärt ist bisher auch, ob die ehemalige FFH-Mähwiese erhalten und wiederhergestellt werden muss. Die geplanten Rodungsmaßnahmen – insbesondere von Weiden und Sträuchern – und der Wasserrechtsantrag müssten zudem noch bis Ende des Monats umgesetzt werden. Alle weiteren Arbeiten sollten dann nach Ende der Fischlaichzeit ab Anfang Juni 2022 erledigt werden.