von Gerald Jarausch

Im alten Feuerwehrhaus in Bankholzen soll ein Kinder- und Jugendtreff eingerichtet werden. Dafür hatte sich der Gemeinderat von Moos bereits im November 2019 ausgesprochen. Die Verwaltung stellte daraufhin bei Landratsamt in Konstanz einen Antrag auf Umnutzung. Dieser wurde mit Auflagen zum Brandschutz bewilligt.

Heizkörper, Fenster, Türen

Nun hat das beauftragte Architekturbüro die Pläne für den Umbau im Rat vorgestellt: Neben dem Tausch von Heizkörpern, Fenstern, Türen und Sanitärinstallationen ist es auch notwendig, das vorhandene Tor zu einer Tür umzubauen, beziehungsweise durch ein Türelement mit Oberlichtern zu ersetzen.

Der Rat bevorzugte in der Sitzung die teuerste, aber aus seiner Sicht sinnvollste Variante des Torumbaus. Sie besteht aus einem Türelement mit Glasfüllungen, um mehr Tageslicht in das Gebäude zu lassen. Einen guten Grund für eine umfassende und nutzungsgerechte Sanierung nannte Frank Riester (UWV): „Wir haben die Jugend in den letzten Jahren nicht sehr stark unterstützt“, argumentierte er. Die genaue Ausgestaltung des Torelements möchte der Rat grundsätzlich noch mit den Jugendlichen selbst abstimmen.

Dach muss saniert werden

Gleichzeitig sprach sich das Gremium für eine Dachsanierung aus. Notwendig erschien eine Dachdämmung im Zusammenhang mit den Jugendraum ohnehin. Architekt Jochen Poth hatte vor Ort bereits eine leichte Schimmelbildung unter dem Wellblechdach ausgemacht, die sich bei intensiveren Nutzung vermutlich noch verstärken würde. Die Gesamtkosten der Maßnahme würden sich nach seinen Schätzungen auf rund 131.000 Euro belaufen.

Moos Pappelallee im alten Mooser Hafen droht zu kippen Das könnte Sie auch interessieren

Nutznießer wären neben den Jugendlichen auch die Flüchtlinge, die im benachbarten ehemaligen Rathaus untergebracht sind und dort ihre Sanitärräume haben. Für den Jugendtreff selbst sind im Haushaltsplan 100.000 Euro vorgesehen. Der Rest des Gesamtbetrages könnte laut Bürgermeister Patrick Krauss über die Sanierung des alten Rathauses zu einer Flüchtlingsunterkunft finanziert werden.