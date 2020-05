Der seit Jahresbeginn für die Vergabe der Boots-Liegeplätze in Moos zuständige Gemeinderat von Moos kritisiert einige zurückliegende Fälle. Der damals zuständige Gemeindemitarbeiter wehrt sich.

Die Vergabe von Bootsliegeplätzen in der Gemeinde Moos hat in der Ratssitzung für Gesprächsstoff gesorgt. Generell fiel der Tagesordnungspunkt erstmalig in die Zuständigkeit des Gemeinderates. Bisher beriet immer der Hafenausschuss über die Anträge