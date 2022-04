von Gerald Jarausch

„Da müssen wir einfach ran“, fasste Bürgermeister Patrick Krauss in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus Moos zusammen. Gemeint war damit eine Instandsetzung der Feldstraße in Moos.

Die Erkenntnis ist nicht neu: Eigentlich war die Maßnahme bereits in den Jahren 2016/17 vorgesehen, als ein Energieversorger dort Gasleitungen verlegt hatte. Damals zog man jedoch die Umsetzung im Bereich der Kaiserstraße, die parallel zur Feldstraße verläuft, vor.

Der Druck fehlt

Notwendig werden die Arbeiten aus mehreren Gründen. Aus Sicht des beauftragten Ingenieurs Burkhard Raff sind die Erneuerung der Kanalisation, der Wasserleitung und des Straßenbelags anzugehen. „Wir haben keinen Druck mehr auf der Leitung“, sagte Raff mit Blick auf die Wasserleitung. Sie sei unbrauchbar.

Das gilt auch für einige Hausanschlüsse in diesem Bereich. Wünscht ein Anwohner keine Erneuerung, werden die bestehenden Leitungen, sofern diese noch verwendbar sind, an der Grundstücksgrenze übernommen. Ähnliches gilt für den Kanal: Er ist durch Ablagerungen beschädigt. Mitunter führen die Schäden an den Leitungen sogar zu feuchten Kellern entlang der Feldstraße.

Ausbau orientiert sich an Kaiserstraße

Der Straßenbelag und die Randabschlüsse sowie die Entwässerung sind ebenfalls in die Jahre gekommen. Die Entwässerung soll weiterhin im Mischsystem erfolgen. Im Rahmen der Planung wird geprüft, inwieweit Oberflächenwasser in das Grabensystem Mühlebach eingeleitet werden kann.

Der Ausbaustandard in der Feldstraße soll sich an der Kaiserstraße und dem Baugebiet Eichweg orientieren. Soll heißen: Es kann verschiedene Regelquerschnitte in der öffentlichen Verkehrsfläche geben. Kombinationen mit und ohne Gehweg, Pflanzquartiere zur Verkehrsberuhigung sind möglich.

Die voraussichtlichen Kosten

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 730.000 Euro. Bisher sind 580.000 Euro dafür im Haushalt eingestellt. Die Maßnahme soll in mehreren Abschnitten, frühestens ab Oktober, umgesetzt werden. Die Gesamtbauzeit erstreckt sich auf 13 bis 15 Monate.