von Gerald Jarausch

Im kommenden Jahr ist am 14. März die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Weil an zwei Standorten der Gemeinde Moos (Iznang und Weiler) die Wahllokale nicht barrierefrei zu erreichen sind, ruft die Verwaltung nun zur Briefwahl auf. Auf Landesebene wird derzeit diskutiert, ob allen Wählern die Briefwahlunterlagen im Vorfeld zugesandt werden.

Während die Wahllokale in Moos (Bürgerhaus) und Bankholzen (Torkel) barrierefrei zu erreichen sind, stellen das Rathaus Iznang und die Grundschule in Weiler Bürger mit einer Bewegungseinschränkung vor Probleme. Damit die erhöhte Anzahl der Briefwahlunterlagen schnell ausgezählt werden können, plant Moos mit einer erhöhten Anzahl von Mitgliedern im Briefwahlausschuss.