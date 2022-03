von Gerald Jarausch

Die Gemeinde Moos will sich noch stärker für die Menschen in der Ukraine engagieren. Der Rat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) zu, ein Benefizkonzert der vier Narrenmusiken in der Iznanger Uferanlage zu veranstalten. Der Erlös soll in die Ukraine gehen.

Bürgermeister und Räte sammeln Spenden

Wenige Tage nach der Sitzung steht nun ein Termin dafür fest: Der Musikverein Bankholzen, die Fanfarenzüge aus Moos und Weiler sowie der Spielmannszug Iznang werden am Sonntag, 3. April, in der Uferanlage Iznang ein Konzert geben, dessen Erlöse dann in die Hilfe für Kriegsflüchtlinge fließen soll oder den Menschen in dem Kriegsgebiet zugute kommt.

Die Idee fand in der Verwaltung und im Rat große Zustimmung. Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister Patrick Krauss kündigten außerdem an, sie würden vor dem Edeka-Markt in Moos Spenden für die Ukraine sammeln.

Unterbringung ist ein Problem

Gleichzeitig macht sie die Gemeinde Moos Gedanken darüber, wie sie mit einem möglichen Andrang von Menschen aus der Ukraine umgehen kann. Die Unterbringung von Flüchtlingen aus anderen Ländern stelle die Gemeinde bereits jetzt vor echte Probleme, erklärte Bürgermeister Krauss.

So wurde kürzlich eine zur Verfügung stehende Wohnung gekündigt, in der bis zu 12 Flüchtlinge untergebracht wurden. Auch wenn man von drastischen Zwangsmaßnahmen in diesem Zusammenhang absehen wolle, seien diese rechtlich tatsächlich möglich: „Im schlimmsten Fall droht bei einer Zwangszuweisung eine Beschlagnahmung“, ließ der Bürgermeister wissen. So eine Situation will die Gemeinde aber nicht zuletzt wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine vermeiden.

„Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen Flüchtlingen“, sagte Frank Riester von der UWV bei der Antragstellung für die Hilfen. Auch an anderen Stellen wird in der Gemeinde Moos geholfen – beispielsweise hat die Freiwillige Feuerwehr Material gespendet, und auch im Kindergarten gab es eine Aktion zugunsten der Ukraine.