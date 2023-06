Es soll ein besonders toller Tag für alle fußballbegeisterte Mädchen auf der Höri werden: Am Samstag, 17. Juli, findet im Mooswaldstadion um 13 Uhr der Tag des Mädchenfußballs statt. Beim Aktionstag der SG Höri gehe es darum, Mädchen und junge Frauen in Kontakt mit dem Vereinsfußball zu bringen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit im Verein sinnvoll zu gestalten sowie einen Sport in einer Gemeinschaft auszuüben, erläutert der Trainer der Damenmannschaft bei der SG Höri, Max Menzel.

Der vom Deutschen Fußballbund (DFB) und Südbadischen Fußballverband (SBFV) geförderte Tag des Mädchenfußballs ist eingebettet in ein mehrtägiges Jugend-Turnier in Moos. Die Mädchen erhalten auf dem Rasen des Mooswaldstadiums ein zweieinhalb stündiges Training mit vielen Spaßelementen. Sie können auch das gesamte Unterhaltungsprogramm mit Spielen und Gimmicks mitnehmen wie zum Beispiel eine Torschuss-Maschine, die die Geschwindigkeit des Torschusses misst, verspricht Menzel.

Kein Interesse an der Bundesliga? Das heißt nichts

Doch woran erkennen Eltern, dass in ihrer Tochter eine Leidenschaft für das Fußballspielen stecken könnte? „Allein daran, wenn es das Kind ausprobiert“, sagt Trainer Max Menzel – wenn beispielsweise das Kind einen Ball sieht und dagegen tritt. Menzel macht hier auf eine Eigentümlichkeit beim Mädchen-Fußball aufmerksam: So müsse bei Mädchen nicht unbedingt ein Interesse an der Fußball-Bundesliga vorliegen.

Das fehlende Interesse an der Liga sei kein generelles Indiz für ein fehlendes Interesse für den Fußball, lässt sich die Erfahrung vom Trainer zusammenfassen. Denn es gebe viele Spielerinnen, die Fußball spielen, aber die es gar nicht interessiert, was in der Bundesliga der Männer passiert, erklärt Max Menzel. Sicher sei hingegen das Spielen mit einem Fußball. Ob sich dabei eine Leidenschaft entwickelt, können Mädchen an ihrem speziellen Tag bei einem Training entdecken.

Was begeistert die Mädchen am Fußball?

Max Menzel trainiert bei der SG Höri die Frauenmannschaft. Im Kader sind über 20 Spielerinnen. Fünf von ihnen berichteten in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER über ihre Leidenschaft. Seit dem sie denken könne, spielt Lara Braun Fußball. Bereits als kleines Kind habe die 16-Jährige mit dem Fußball angefangen. Der Fußball-Sport gebe ihr die Gelegenheit sich „total auszupowern“, aber auch den Spaß in einer Mannschaft zu spielen.

Was den Frauenfußball für die Zuschauer so interessant macht, sei, dass Frauen schneller ins Spiel kommen, sie weniger wehleidig seien und schnell auf die Beine kommen, zitiert Lara Braun einen Bekannten. Wenn Frauen beim Fußballspiel hinfallen, so würden sie direkt wieder aufstehen, erklärt die Spielerin über die Faszination des Frauenfußballs: Dadurch würde man mehr von einem Fußballspiel und weniger Unterbrechungen sehen.

Die Spielerinnen der SG Höri erzählen über die Faszination des Frauenfußballs (von links): Larissa Krämer, Elena Sieber, Amelia Zbierska, Caroline Jetter, Lara Braun.

Teamleistung statt Einzelkampf

Obwohl Amelia Zbierska seit ihrer Kindheit Fußball spielt, so ist die 17-Jährige erst im letzten Jahr einem Fußballverein beigetreten. Das Attraktive am Fußball sei neben dem Teamspiel das Schießen von Toren, erzählt Zbierska: „Jeder freut sich, wenn ein Tor fällt.“ Ein gewonnenes Spiel zeige ihr zudem, dass sich das Training gelohnt habe. Für sie steht das Spiel in einem Team vor dem Einzelkämpferischen.

Turnier in Moos Von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, findet ein ein Turnier des SC Bankholzen-Moos mit Festzeltbetrieb im Mooswaldstadion in Moos statt – und auch der Tag des Mädchenfußballs.

Freitag, 16. Juni: Blitzturnier „Alte Herren“ um 18 Uhr

Samstag, 17. Juni: Spieltag der Bambinis (10 Uhr) und der F-Junioren (13 Uhr) sowie der Tag des Mädchenfußballs der SG Höri (13 Uhr). Kinderelfmeterschießen (17 Uhr) sowie Nachtelfmeterschießen der Erwachsenen (19 Uhr).

Sonntag, 18. Juni: Turniere der E-Junioren (9.30 Uhr) und der D-Junioren (13 Uhr)

Caroline Jetter ist zwölf Jahre alt und spielt seit etwa zwei Jahren im Verein Fußball. Der Fußball sei „echt ein sehr toller Sport“, zeigt sie sich begeistert. Und es mache einfach Spaß, mit ihren Freundinnen zusammen Fußball zu spielen. Elena Sieber spielt seit der ersten Klasse Fußball. Auch sie zeigt sich begeistert, dass man sich beim Spiel vollständig verausgaben kann. Larissa Krämer ist fasziniert vom Spielen als Team. Und dass man als ein Team gemeinsam gewinnt und verliert. Sie trat vor vier Monaten dem Verein bei, weil jeder ihre Freunde Fußball spielt. Der Tag des Mädchenfußballs gebe nun Gelegenheit den Fußballsport zu entdecken, muntert sie andere Mädchen zum Kommen auf. Dabei könnten sie feststellen, ob die SG Höri genau der richtige Sportverein für die Mädchen sei.

Emotionen richtig herauslassen

Lara Braun sieht in dem Aktionstag einen Erlebnistag für alle Mädchen, die gemeinsam ein Training sowie Höhen und Tiefen des Fußballsports gemeinsam erleben wollen. Elena Sieber zeigt sich überzeugt, dass Fußball nicht nur etwas für Jungs sei, sondern auch für Mädchen. Für Caroline Jetter ist Fußball anders als jede andere Sportart. Dort könne man Emotionen richtig herauslassen.