von Gerald Jarausch

Auch wenn der Wald auf der Gemarkung von Moos insgesamt noch recht stabil aussieht, leidet er ebenfalls unter den Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Jahren. Doch es sind nicht nur die meteorologischen Ereignisse, die dem Forstamt Sorgen bereiten.

Die gesamte Branche ächzt derzeit unter den schwachen Holzpreisen. Ursächlich dafür ist die Gesamtlage in den Wäldern Deutschlands und Europas. Denn praktisch überall fallen derzeit enorme Mengen sogenannten Schadholzes an, die nur schwer vermarktbar sind beziehungsweise durch ihren Überfluss sehr schlechte Preise erzielen.

Fichtenholzpreis im freien Fall

Bei dem Schadholz handelt es sich um Holz, das durch Stürme oder Schädlinge wie den Buchdrucker geschädigt ist und daher nur für minderwertige Produkte oder die Produktion von Holzhackschnitzeln genutzt werden kann.

Für die Bewirtschaftung der Wälder hat dies weitreichende Folgen, die man aktuell auch im Gemeindewald von Moos spürt. „Der Fichtenholzpreis ist im freien Fall“, berichtete jetzt der stellvertretende Amtsleiter des Forstamtes im Kreis Konstanz, Helmut Fritz, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Moos.

Forstamt hofft auf Fördergeld

Grundsätzlich sei der Wald am Nordhang des Schienerbergs mit seiner erhöhten Feuchtigkeit in einem etwas besseren Zustand als Wälder an trockeneren Standorten, erklärte er. Doch seien sich auch hier die Folgen der anhaltenden Trockenheit spürbar. Seit etwa drei Jahren übersteigt die Zahl des Schadholzes die Zahl der regulär gefällten Bäume. Trockenheit, das Eschentriebsterben und das Käferholz bereiten den Förstern zunehmend Sorgen.

Noch hofft man auf bessere Zeiten in der Vermarktung, doch vor allem das Holz mit Käferbefall muss möglichst schnell aus dem Wald geschafft werden, damit sich die Schädlinge nicht noch weiter ausbreiten können. Einzig die Aussicht auf Fördergeld könnte die drohende negative Bilanz für 2021 noch abwenden, sagte Helmut Fritz. Ohne Förderung gehen die Förster von einem Minus von über 11.000 Euro aus.