Das Unwetter riss etwa um 20 Minuten vor drei Uhr viele Einwohner auf der Höri und Radolfzell aus dem Schlaf. Die Feuerwehrleute in Moos mussten auch schleunigst aus dem Bett. Sie wurden in der Nacht alleine zu 13 Einsätzen in allen Ortsteilen und auf den Schienerberg gerufen, am Vormittag ging es dann für die Kräfte um Kommandant Karl Wolf nahtlos weiter. 24 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Moos und alle Fahrzeuge waren im Einsatz.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Moos bei Räumarbeiten. | Bild: Feuerwehr Moos/Julia Pryss

Einige – zum Teil sehr große – Bäume hatte der Sturm am frühen Dienstagmorgen gefällt und waren auf die Straßen gestürzt. Sie mussten zersägt und von der Straße geräumt werden. So auch auf der Straße hinauf zum Schienerberg. Die Feuerwehrleute aus Moos mussten auch mit Tauchpumpen und Wassersaugern einige Keller vom drückenden und einströmenden Wasser befreien. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte nach Auskunft von Kommandant Karl Wolf am Mühlbach im Ortsteil Bankholzen. Erst als das Schlammgitter von Laub und Ästen befreit worden war, konnte das Wasser wieder abfließen. „Vorher stand es auf der Straße“, so Wolf.

Obwohl zu Beginn der Einsatzzeit der Strom ausgefallen war, konnten die Einsatzkräfte diesen Engpass überbrücken. Sie mussten nur das neue Notstromaggregat im Feuerwehrgerätehaus einschalten und standen dann nicht mehr im Dunkeln. Das Notstromaggregat habe sich somit bereits nach drei Monaten schon bewährt und „ließ uns zuverlässig 75 Minuten arbeiten, bis der Strom wieder da war“, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Auch tagsüber ist die Feuerwehr Moos gestern zu mehreren Einsätzen gerufen worden. Meistens waren es mit Wasser voll gelaufene Keller, die es auszupumpen galt.

Die Motorsäge war oft im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Moos/Julia Pryss

Auch in Radolfzell und Gaienhofen musste die Feuerwehr ausrücken. In Radolfzell meldet Tobias Öchsle zwei mit Wasser voll gelaufene Keller, in Gaienhofen entfernten die Abteilungen Horn und Gundholzen einen Baum von der Straße.