Ergebnisse Landtagswahl: In Moos liegen die Grünen trotz leichter Verluste vorn

Die Grünen mit exakt doppelt so vielen Stimmen wie die CDU, die FDP klar auf Rang drei und die SPD noch hinter der AfD: So ist die Landtagswahl in Moos (Kreis Konstanz) ausgegangen. Bei den Sonstigen überraschen die Freien Wähler mit 9,4 Prozent.