Rund 400 Besucher feierten das Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr in Moos mit. Im Rahmen des Festes fand laut einer Pressemitteilung die offizielle Übergabe und Einweihung des Gerätewagen Transport (GW-T) statt. Ganz neu sei er aber nicht mehr, denn er sei bereits im November 2019 in Betrieb genommen worden, doch die Weihe sei Corona-bedingt erst jetzt möglich gewesen.

„Der GW-T hat in zahlreichen Einsätzen schon beste Dienste geleistet und durch seine Multifunktionalität mit seiner flexiblen Beladung überzeugt“, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung zum Fest. „Sei es in der Unwetternacht, in der 25 Einsätze abzuarbeiten waren, oder als Überlandhilfe bei einer Großschadenslage in Mühlhausen-Ehingen, wie auch als Transportmittel für kontaminierte Schutzkleidung und Einsatzmittel. Kurz: der GW-T ist ein Fahrzeug, welches unterstützend bei Brandbekämpfung, technischer Hilfeleistung sowie als Transportmittel für Einsatzkräfte und Material dient.“

Musikverein sorgt für Unterhaltung

Pfarrer Wolfgang Gaßmann vollzog beim Fest die Weihe. Bürgermeister Patrick Krauss übergab exemplarisch einen großen Schlüssel und wünschte der Feuerwehr allzeit erfolgreiche Einsätze. Bei strahlendem Wetter und guter musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Bankholzen herrschte eine tolle Atmosphäre, so die Feuerwehr: „Erfreulich war, dass neben Bürgermeister Krauss, die Pfarrer Gaßmann und Hutterer, einige Gemeinderäte, unsere Ehrenkommandanten Graf und Fritz, sowie der Kreisbrandmeister Egger und Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Kienzler zu begrüßen waren.“

Bild: Eric Straub

Einige Feuerwehren aus dem Umkreis und die Blaulichtorganisationen THW und das DLRG seien ebenfalls anwesend gewesen.

Die Freiwillige Feuerwehr Moos bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern, dem MV Bankholzen und den zahlreichen Helfern. Ohne die Aktiven, die Alterskameraden und die Mitglieder der Jungendfeuerwehr hätte das Fest nicht stattfinden können, lautet das Fazit.