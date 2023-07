Die Gemeinde Moos wird die Elternbeiträge für die Kindergärten und Kinderbetreuung ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 um 8,5 Prozent anheben. Damit folgt die Gemeinde der Empfehlung des Städte- und Gemeindetages.

Trotz der Anpassung wird der Kostendeckungsgrad in Moos damit nicht ansteigen, wie Hauptamtsleiterin Corinne-Cathleen Jahn in der jüngsten Ratssitzung feststellte. Der bewegte sich in den vergangenen sechs Jahren bei etwa 14,8 Prozent. Im aktuellen Jahr sogar nur 14 Prozent, was immer noch weit von der Empfehlung entfernt ist. Denn eigentlich ist laut der Verbände eine Kostendeckung von 20 Prozent durch die Elternbeiträge angestrebt.

Warum steigt der Kostendeckungsgrad nicht an?

Der Verbleib auf der niedrigen Niveau ist den Kostensteigerungen geschuldet. Sie liegen immer noch höher als die jetzt beschlossene Anhebung um 8,5 Prozent. So sind allein die Tarife der Beschäftigten in jüngster Zeit teilweise um 15 Prozent angehoben worden. Die Kosten sind daher schon aktuell sehr hoch für die Gemeinde. So führt Moos einen Zuschussbedarf von 715.000 Euro im Jahr 2023 auf, der aus den allgemeinen Finanzmitteln gedeckt wird.

Anlass genug für Gemeinderat Klaus Mayer (UWV) darauf zu verweisen, dass Moos längst nicht seine Einnahmemöglichkeiten ausnutzt: „Man müsste auch mal kommunizieren, dass die Gemeinde nicht das nimmt, was sie eigentlich könnte“, sagte er.