Die Corona-Krise ist für viele Menschen eine besondere Herausforderung. Aus diesem Grund bietet die Diplom-Pädagogin Alexa Peterson für die Gemeinden Moos und Öhningen ab sofort eine „Nummer gegen Kummer“ an. Bei Problemen, Ängsten oder Sorgen könne man sich laut einer Pressemitteilung direkt an sie wenden. Normalerweise arbeite Alexa Peterson als Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen Weiler und Öhningen. Ihr vorübergehendes Angebot beschränke sich ab sofort aber nicht nur auf Schüler und deren Eltern, sondern auch auf alle Menschen der Gemeinden. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass alle Anrufe und Nachrichten vertraulich behandelt werden. Dieses ehrenamtliche Angebot diene zur Unterstützung, wenn man jemanden zum Zuhören oder Austauschen brauche – oder Ideen zur Bewältigung von Stress benötige. Alexa Peterson sei, so die Pressemitteilung weiter, telefonisch am besten vormittags unter der (01 51) 63 35 90 40 oder per E-Mail unter sozialarbeit_oehningen_weiler@gmx.de erreichbar. Falls man die Diplom-Pädagogin telefonisch nicht erreichen sein sollte, könne man gerne seine Nummer hinterlassen. Sie rufe dann zeitnah zurück.