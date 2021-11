Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag, 29. Oktober, bis Donnerstag, 4. November, über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das an der Bohlinger Straße liegende Bürgerhaus Moos eingebrochen. Laut der Polizei kletterten die Täter vermutlich auf das Dach und gelangten von dort aus in das Innere des Gebäudes. Vermutlich seien sie dort aber nicht weitergekommen und hätten das Haus wieder durch eine Notfalltür verlassen. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts gestohlen worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 100 Euro. Die Polizei Gaienhofen nimmt unter (07735) 97 10 0 Hinweise entgegen.