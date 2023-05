Moos vor 2 Stunden

Ein großes Problem weniger: Moos will in Rekordtempo neue Kita-Plätze schaffen

In Moos fehlen Betreuungsplätze, doch die Verwaltung arbeitet an der Einrichtung einer neuen Gruppe im Rathaus und eines Naturkindergartens. So sollen fast alle Kinder einen Platz bekommen – wenn auch etwas später.