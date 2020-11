von sk/pm

Die Strecke zwischen den Orten Schienen und Bankholzen soll ausgebaut werden. Das geht aus einem Schreiben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zum überarbeiteten Maßnahmenplan Landesstraßen hervor. Wie das Ministerium schreibt, wurde der Plan evaluiert, die Ergebnisse wurden den Landräten sowie Vertretern der Kommunen vor wenigen Tagen vorgestellt.

Insgesamt 117 Projekte enthalten

Im Maßnahmenplan sind künftig 117 Projekte mit einem Gesamtvolumen von derzeit rund 650 Millionen Euro enthalten, so das Verkehrsministerium. Unter anderem gehört dazu neben dem Straßenausbau zwischen Schienen und Bankholzen etwa auch die Ortsumfahrung Rielasingen-Worblingen. Dieser Bedarf werde sich „aufgrund der seit Jahren stark ansteigenden Baupreise“ in Zukunft weiter erhöhen, heißt es in der Mitteilung.

Da eine Umsetzung aller Maßnahmen bis 2025 vor dem Hintergrund der langen Planungszeiträume und begrenzten Mittel nicht realistisch sei, werde die Laufzeit des Maßnahmenplans bis 2035 verlängert. Um den Zustand des Landesstraßennetzes auch weiterhin dauerhaft zu verbessern, bestehe im gleichen Zeitraum für den Erhalt und die Sanierung des Landesstraßennetzes ein Bedarf von durchschnittlich rund 240 Millionen Euro jährlich. Dieser liege somit um das Vier- bis Fünffache höher als für den Neu- und Ausbau von Landesstraßen.

35 Projekte wurden umgesetzt oder laufen

Bisher wurden laut Mitteilung 35 Neu- und Ausbauprojekte „zur Entlastung hoch belasteter Ortsdurchfahrten und zur Verbesserung des Straßennetzes seit 2015 umgesetzt oder sind in der Bauphase.“ Bislang wurden dafür mehr als 200 Millionen Euro ausgegeben. Dennoch seien noch immer zahlreiche Ortsdurchfahrten von Lärm- oder Schadstoffbelastungen betroffen oder Streckenabschnitte „aus Gründen der Verkehrssicherheit“ auszubauen. Einige Projekte wurden daher laut Verkehrsministerium mit hoher Dringlichkeit und hohem Wirkungsgrad zusätzlich in den Plan aufgenommen.

„Angesichts der knappen Finanzmittel und der Vielzahl der Bauvorhaben müssen wir uns auch bei den Landesstraßen auf die besonders wichtigen Projekte konzentrieren“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann zitiert. „Daher werden wir unter anderem sechs Neubaumaßnahmen und 17 Ausbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 135 Millionen Euro zusätzlich in den Maßnahmenplan aufnehmen.“

Gründe für die Neuaufnahme der der Ortsumfahrungen seien ein sehr hoher und in den vergangenen Jahren stark angestiegener Schwerverkehrsanteil sowie unvorhersehbare räumliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf das Schwerverkehrsaufkommen, so das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Die Ausbaumaßnahmen dienen laut Mitteilung der Verbesserung der Verkehrssicherheit und Entschärfung von Unfallschwerpunkten durch einen regelkonformen Ausbau.