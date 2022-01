von Gerald Jarausch

Die aktuellste Novemberschätzung beschert der Gemeinde Moos bessere Haushaltszahlen als bisher angenommen. Der Anteil aus Einkommenssteuern, die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale zeigen sich gegenüber der Vorberatung deutlich verbessert.

Es ist daher mit Mehrerträgen von 131.000 Euro zu rechnen. Die Summe der Abschreibungen verringert sich um rund 129.000 Euro auf rund 1,26 Millionen Euro. Insgesamt reduzieren sich somit die Aufwendungen um etwa 69.000 Euro.

Es steht viel Geld für Investitionen zur Verfügung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Überschuss in Höhe von 1,34 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Damit stehen der Gemeinde neben der bereits vorhandenen Liquidität weitere 911.000 Euro für Investitionen zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt wurde die Generalsanierung des ehemaligen Rathauses Iznang in den Jahren 2022 und 2023 mit aufgenommen. Der Endausbau mit einem Feinbelag im Mischgebiet Eichweg III wurde noch 2021 beauftragt und beim voraussichtlichen Stand der Liquidität berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2022 soll diese Investition deshalb nicht veranschlagt werden.

Gemeinde will fast drei Millionen Euro investieren

Insgesamt sind Investitionen in einer Höhe von rund 2,77 Millionen Euro eingeplant. Diese können durch Zuschüsse von 1,15 Millionen Euro zumindest anteilig gedeckt werden. Um die geplanten Investitionen leisten zu können, benötigt die Gemeinde also weitere rund 1,62 Millionen Euro.

Das Geld wird teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss und durch liquide Eigenmittel in Höhe von 712.000 Euro gedeckt. Gleichzeitig wird ein Sparkassenkredit in Höhe von 403.000 Euro vorzeitig aufgelöst, so dass auch die Pro-Kopf-Verschuldung der Bewohner sinkt.

Auch die Liquidität hat sich verbessert

Durch die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung ergeben sich zudem Verbesserungen im Jahresergebnis 2021. Dies führt zusammen mit weiteren Verbesserungen des Finanzhaushalts 2021 zu einer Verbesserung der Liquidität. Zum 1. Januar 2022 werden der Gemeinde voraussichtlich rund 3,5 Millionen Euro an Eigenmitteln zur Verfügung stehen.