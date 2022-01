von Gerald Jarausch

Die Informationen, die Walter Jäger, Leiter des Kreisforstamtes, in der Gemeinderatssitzung in Moos jetzt verkündete, müssten eigentlich jeden alarmieren. Mit deutlichen Worten schilderte der oberste Förster im Kreis, wie es um den Wald in der Gemeinde bestellt ist. Dem macht nach seiner Auskunft vor allem der Klimawandel zu schwer zu schaffen.

„Die Wissenschaft sagt nach jetzigem Stand rund über zwei Grad Erwärmung voraus. Das verändert unseren Wald massiv“, sagte Jäger. Er machte keinen Hehl daraus, dass ihm die Folgen in den heimischen Wäldern in ihrem Ausmaß ernsthafte Sorgen bereiten. „Selbst die Buchen sind extrem betroffen. Das beunruhigt mich am meisten, dass selbst natürliche Baumarten so schwer geschädigt sind“, erklärte der Kreisforstamtsleiter in der Sitzung.

Walter Jäger, Leiter des Kreisforstamtes. | Bild: Jarausch, Gerald

Dennoch sind es in der Region vor allem die Fichten, die unter der Klimaerwärmung und ihren Folgen leiden. Durch die ansteigenden Temperaturen schnellen die Vermehrungsraten der Schädlinge exorbitant an und sorgen für massive Schäden im Wald. Das zieht auch große Folgen für die Bewirtschaftung des Waldes nach sich. Faktisch schlagen die Förster derzeit praktisch ausschließlich Schadholz im Wald der Mooser Gemarkung.

Für das Jahr 2021 konstatierte der Forst 100 Prozent Schadholz, statt des ursprünglich geplanten Verkaufs von 1400 Festmetern verschiedener Holzarten. Aufgrund der weltweiten Schädigung der Bäume und einen riesigen Aufkommen der Schadhölzer verringert sich der Verkaufspreis zudem drastisch. „Der Käferholzpreis ist ins Bodenlose gesunken. Das ist teilweise nicht mehr kostendeckend“, führte Walter Jäger aus.

2022 ist der Verkauf von 2120 Festmetern Holz vorgesehen

Das gilt durchaus für das gesamte Bewirtschaftungsgebiet. „Wir haben im Landkreis kaum noch eine planmäßige Nutzung, ließ der Forstamtsleiter wissen. Im zurückliegenden Jahr konnte man in der Gemeinde Moos zumindest kostendeckend arbeiten. Dank einer Förderung in Höhe von 20.000 Euro konnte rein rechnerisch ein ebenso hoher Gewinn erzielt werden. Insgesamt wurden lediglich 750 Festmeter Holz geschlagen. Für das Jahr 2022 sieht der Bewirtschaftungsplan einen Überschuss von rund 15.000 Euro vor. Darin ist der Verkauf von 2120 Festmetern Holz vorgesehen, womit ein Überschuss von 62.000 Euro erzielt werden soll.

Ob das tatsächlich so kommen wird, muss das Jahr noch zeigen. Wie schwer die Kalkulation der Marktentwicklung im Vorfeld ist, musste man im Forstamt in den letzten Jahren immer wieder zur Kenntnis nehmen. Revierförster Günter Lupberger sieht der Situation gelassen entgegen: „Man kann planen was man will. Die Natur zeigt einem, wo es lang geht“, sagte er.

Seit Jahren schon werden die Fichtenbestände durch Douglasien ersetzt

Dennoch wünschen sich die Förster, etwas mehr über die Zukunft des heimischen Waldes zu wissen. Aus Sicht von Walter Jäger machen derzeit vor allem die wirtschaftlich interessanten Baumarten Sorgen – etwa die Buche. Generell setzt man im Forstamt in Zukunft auf eine breitere Streuung der Arten, damit es nicht zu massiven Ausfällen einer einzelnen Art kommt.

So werden seit Jahren die Fichtenbestände durch Douglasien ersetzt, und auch die Roteiche wird vermehrt gepflanzt. Auf diese Weise hofft man, den Wald als Gemeinschaft erhalten zu können. Gleichwohl handelt es sich dabei um einen großen Feldversuch, da niemand mit Sicherheit sagen kann, welche Baumarten sich als stabil genug erweisen werden, wenn die Temperaturen in unseren Breitengraden weiter ansteigen und Sturmschäden oder Schädlingsbefall die Bestände dezimieren.