von Gerald Jarausch

Für das kommende Jahr rechnet das Kreisforstamt mit einem deutlichen Überschuss bei den Einnahmen in der Gemeinde Moos in Höhe von fast 40.000 Euro. Das haben jetzt die Verantwortlichen des Forstamtes, Walter Jäger als Amtsleiter und David Borho als Revierförster, während der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt.

Die Planungen sehen Einnahmen in Höhe von 147.595 Euro vor, während auf der Ausgabenseite 108.129 Euro stehen. Das liegt unter anderem daran, dass in den nächsten beiden Jahren mehr Holz eingeschlagen darf, als in der Vergangenheit. Zuletzt hatte man weniger Holz geschlagen und vermarktet, als es möglich und wirtschaftlich sinnvoll gewesen ist. Die positive Bilanz im kommenden Jahr ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Förster weiterhin mit steigenden Holzpreisen rechnen.

Bewerbung um Fördergelder

Ferner haben sich die Förster darüber Gedanken gemacht, ob es sinnvoll ist, sich dem Programm des klimaangepassten Waldmanagements anzuschließen. Dort sehen sie mögliche Fördersummen in Höhe von rund 20.000 Euro pro Jahr. Der Antrag darauf wurde vorsorglich gestellt. Allerdings gibt es laut David Borho „noch einige Unwägbarkeiten“, wie er jetzt erklärte.

Die Förster hadern bisher noch mit dem Programm, weil sie Einschränkungen bei der individuellen Entscheidung über die Aufforstung der Wälder sehen. Dass der Wald ein wirtschaftlicher Faktor für die Gemeinde ist, verdeutlichen auch die Brennholzbestellungen von 2400 Festmetern für das Jahr. Allein 1300 Festmeter sollen aus Gemeindewald von Moos entnommen werden.

Brennholz ist ein begehrtes Produkt geworden

Die Begehrlichkeiten nach dem Brennholz, dass viele Menschen wieder vermehrt zum günstigeren Heizen verwenden wollen, sind groß. Neben Privatleuten, die überschaubare Mengen von rund 15 Festmetern pro Haushalt einkaufen wollen, gibt es auch Händler und Wiederverkäufer, die das begehrte Gut mit Gewinn veräußern möchten. David Borho erklärte in diesem Zusammenhang, dass bei der Vergabe vorrangig heimische Bürger berücksichtigt werden, bevor die Händler große Mengen für sich sichern. Nach den großen Schadholzjahren steigen die Preise für Holz derzeit wieder am Markt. „Das tut der Gemeinde gut“, bilanzierte Forstamtsleiter Walter Jäger.