von Gerald Jarausch

Nach einem Jahr Zwangspause kann der Iznanger Töpfermarkt nun wieder stattfinden – allerdings nicht wie gewohnt mitten im Dorf. Vielmehr mussten die Organisatoren den Markt in diesem Jahr auf ein besser abzugrenzendes Gelände verlegen. Dabei fiel die Wahl auf den Parkplatz an den Sportanlagen im Mooswald.

Veranstalter machen sich Sorgen

Der neue Standort des Marktes bereitet den Veranstaltern Sorgen. Sabine Hunger, die den Töpfermarkt im Jahr 1999 gemeinsam mit Felix Sommer ins Leben gerufen hat, erklärt: „Natürlich haben wir große Angst, dass uns Besucher nicht finden und wir einen entsprechenden Einbruch erleben. Unsere finanzielle Lage ist sehr angespannt und wir können nicht so viel Werbung machen, wie gewohnt.“

Die Besucher des beliebten Töpfermarktes müssen sich eigentlich nur merken, dass die Veranstaltung nun im Ortsteil Moos und dort am Gelände der Sportanlage stattfinden wird. Alles weitere wird ähnlich ablaufen wie in den Vorjahren: Am Samstag, 17. Juli, ist der Markt von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag, 18. Juli, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Keramiken aus 70 Werkstätten

Auf die Besucher wartet eine große Auswahl unterschiedlichster Keramiken: 70 Werkstätten aus neun europäischen Ländern – Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tschechien und Ungarn – haben sich angemeldet.

Sie zeigen laut Veranstalter klassisches Gebrauchsgeschirr, edle Gefäße und Unikate, ausgefallene Skulpturen, Baukeramik und Kachelöfen, junges Porzellan-Design und vieles mehr. „In jedem Falle ist alles handgefertigt vom Profi in eigener Produktion“, verspricht Sabina Hunger.

Keramikpreis für „Heads and Faces“

Parallel zum Marktgeschehen findet im Alten Rathaus in Iznang die Ausstellung „Heads and Faces“ statt. Die schönsten Arbeiten werden mit dem Iznanger Keramikpreis prämiert. Der erste Preis ist mit 500 Euro, der zweite mit 400 Euro und der dritte mit 300 Euro dotiert.

Hier gibt es weitere Informationen über den Töpfermarkt Iznang und die Aussteller.