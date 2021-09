von Sk

Eine schützende Corona-Impfung gibt es mittlerweile fast überall, zum Beispiel auch auf dem Parkplatz eines Supermarktes. So bietet das Landratsamt Konstanz am Samstag, 18. September, von 15 bis 19 Uhr in Moos auf dem Parkplatz des Edeka Münchow eine Impfmöglichkeit an. Bei allen öffentlichen Impf-Aktionen des Landkreises, sowohl im Kreisimpfzentrum in Singen als auch bei anderen zusätzlichen Angeboten, werden Impfungen grundsätzlich sowohl mit als auch ohne Termin ab zwölf Jahren angeboten, heißt es in einer Presseinformation.

Die Impf-Angebote gelten für Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen. Geimpft wird mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Bei Impfungen im Alter von 12 bis 16 Jahren ist die Begleitung einer erziehungsberechtigten Person erforderlich. Ab 16 Jahren kann die Impfung alleine und ohne schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten wahrgenommen werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Öffnungszeiten im Kreisimpfzentrum sind Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7 bis 14 Uhr und Freitag, Samstag, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Zusätzliche Impfangebote gibt es neben dem Termin in Moos auch noch am Sonntag, 19. September, von 15 bis 19 Uhr in Konstanz auf der Marktstätte und am Dienstag, 21. September von 10 bis 13.30 Uhr in Singen beim Parkplatz der Volkshochschule.

Impfzentrum in Singen schließt zum 23. September

Wichtiger Hinweis zur Zweitimpfung: Der letzte Impftag des Kreisimpfzentrums Singen ist am Mittwoch, 22. September. Folgeimpfungen, die in den Zeitraum nach dem 22. September fallen, sind bei den Hausärzten wahrzunehmen. Für die Terminvereinbarung ist es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird. Der Termin hierfür sollte mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der ärztlichen Praxis vereinbart werden. Wer keine hausärztliche Praxis habe, könne auf der Internetseite des Landratsamtes die nächstgelegene Arztpraxis finden, um einen Zweitimpfungstermin zu vereinbaren: www.LRAKN.de/coronaimpfung. Alle aktuellen Termine und Orte der offenen Impfangebote gibt es unter www.LRAKN.de/kiz-info.