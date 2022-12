von Gerald Jarausch

Die Haushaltpläne für das kommende Jahr sehen auf die Pro-Kopf-Verschuldung der Bürger in der Gemeinde Moos bezogen weiterhin einen unterdurchschnittlichen Wert vor. Mit 651 Euro für das Planjahr 2023 liegt man rund 110 Euro unter dem landesweiten Durchschnitt von 760 Euro (Ende 2021). Auch sonst sind die Finanzen der Hörigemeinde geordnet, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu erfahren war. So stehen der Gemeinde liquide Eigenmittel von 4,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der Betrag erhöht sich laut den Planungen sogar im nächsten Jahr noch um weitere 844.000 Euro, die für Investitionen aufgewendet werden können.

Die Schulden reduzieren sich leicht

Nach Abzug der geplanten Ausgaben und sämtlichen Verrechnungen reduziert sich der Betrag um 866.000 Euro, so dass man zum Ende des Jahres 2023 weiterhin von liquiden Mitteln in Höhe von über 3,2 Millionen Euro ausgeht. Dementsprechend sind keine weiteren Kreditaufnahmen nötig. Der Schuldenstand von 2,23 Millionen kann um 229.000 Euro reduziert werden.

Radolfzell Noch weniger Gesundheitsversorgung geht nicht: Freie Wähler fordern eine ambulante Notfallpraxis Das könnte Sie auch interessieren

Grundsätzlich geht man in der Gemeinde Moos nicht von einer einfachen Zeit aus. Allein die höheren Energiekosten werden die Kommune belasten. Der Strompreis sorgt voraussichtlich für Mehrkosten von rund 113.000 Euro. Gleiches gilt für die Personalkosten. Die steigen ebenfalls um 136.000 Euro auf insgesamt 2,02 Millionen Euro. Dabei hat man bereits eine offene Stelle im Bauhof, die laut Bürgermeister Patrick Krauss eigentlich dringend besetzt werden müsste, noch nicht einmal eingeplant. „Wir können nur das Geld ausgeben, das wir haben“, sagte er in in der jüngsten Gemeinderatssitzung in diesem Zusammenhang.

Radolfzell/Höri Fehlt nach den Weihnachtsfeiern jetzt das Personal? Gastronomen arbeiten auf Hochtouren Das könnte Sie auch interessieren

Seine Gemeinde muss in Zukunft steigende Kosten bewältigen, die sich durch Folgelasten bei Investitionen, beziehungsweise dem Nachholbedarf bei Infrastrukturmaßnahmen, vermehrten Unterhaltungsaufwand bei Straßen, Gebäuden und Kanälen ergeben. Aber auch neue Aufgabenbereiche mit damit verbundenem höherem Sachaufwand, beispielsweise durch den Sporthallenbau oder die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes sind Ursachen für den Anstieg in den vergangenen Jahren. Gleiches gilt für jüngst abgeschlossene Maßnahmen wie die Erweiterung des Kindergarten Bankholzen und die für das Jahr 2023 geplante Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe oder eines Naturkindergartens. Diese müssen zu großen Teilen aus den allgemeinen Finanzmitteln abgedeckt werden, die nicht in Verbindung zu den liquiden Mitteln stehen.

Gute Finanzlage Die Pläne des Mooser Haushaltes gehen auch in den Folgejahren von einer komfortablen Finanzsituation aus. So sinken de liquiden Eigenmittel zwar im übernächsten Jahr voraussichtlich auf 2,89 Millionen Euro, aber schon im Jahr 2025 geht man wieder von einer Erholung aus, die sich mit 3,57 Millionen Euro bei den liquiden Eigenmitteln niederschlägt.

Hier will Moos 2023 investieren

Dennoch wird es auch im Jahr 2023 zu etlichen Investitionen kommen. So veranschlagt der Kämmerer allein 800.000 Euro für die Beseitigung der sogenannten „Grauen Flecken“ im Bereich der Breitbandversorgung. Immerhin können rund 90 Prozent davon (720.000 Euro) mit Zuschüssen abgedeckt werden. Zusammen mit anderen Maßnahmen wie der Generalsanierung der Feldstraße, die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen, der Aufwertung des Sporthafens und die Errichtung eines Naturkindergartens sieht der Plan Investitionen in Höhe von 3,23 Millionen Euro vor. 1,52 Millionen Euro davon können durch Investitionszuwendungen und Grundstücksverkäufe abgedeckt werden. Um den Restbetrag abdecken zu können, sind die besagten 866.000 Euro aus den liquiden Eigenmitteln notwendig.

Sehr niedrige Pro-Kopf-Verschuldung

Die bequeme Finanzlage von Moos schlägt sich auch in der niedrigeren Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Landesdurchschnitt nieder. Und es kommt voraussichtlich noch besser: Der Schuldenstand (zum Jahresbeginn 2023 2,23 Millionen Euro) sinkt in den nächsten Jahren weiter, da die Kredite kontinuierlich getilgt werden und zum Teil ihre Zinsbindung ausläuft, die man dann vollständig zurückzahlen will.