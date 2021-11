von Gerald Jarausch radolfzell.redaktion@suedkurier.de

Ein Antrag auf eine Baugenehmigung in Weiler hat dem Gemeinderat von Moos den Kragen Platzen lassen. Der Bauherr hatte im Nachgang an die tatsächliche Errichtung den Wiederaufbau von zwei Schuppen beantragt. Und: Obendrein beinhaltete der Bauantrag auch noch die Installation von Toiletten samt Aufenthaltsräumen. Das ging dem Gemeinderat zu weit.

Auf dem Gelände waren zuvor zwei Schuppen abgerissen worden, die eigentlich stehenbleiben sollten. Als erster machte sich Karlheinz Bölli von der UWV Luft, er empfand dieses Vorgehen als dreist: „Das zeigt mal wieder, dass Frechheit siegt. Der Bauherr scheint zu glauben, hier sitzen nur ein paar Handlampen“, echauffierte er sich über das Vorgehen des Antragstellers.

„Ich lasse mich nicht verarschen“

Zugleich vermutete er, dass der Abriss der ehemaligen Schuppen und der Neuaufbau mit anderen Nutzungsabsichten von Anfang an der Plan gewesen sei. Die Ansicht wurde von anderen Ratsmitgliedern mehrheitlich geteilt. Anne Overlack (RGL) mutmaßte: „Wir werden hier komplett über den Tisch gezogen.“ Und Arthur Fritz (CDU) sah sich ebenfalls persönlich von dem Antragsteller zum Narren gehalten: „Ich lasse mich nicht verarschen.“

Frank Riester (UWV) erklärte ebenfalls, dass er dem Antrag nicht zustimmen werde. Andernfalls sähe er sich nicht mehr dazu berufen, über andere Bauangelegenheiten zu bestimmen. Der Verdacht, dass der Bauherr sehr wohl wisse, was er da macht, liege allein schon deshalb nah, weil es sich um einen Planer handele, der sich grundsätzlich mit den Vorschriften auskenne, sagte Irmhild Kalkowski (RGL).

Dreifamilienhaus auf markantem Grundstück

Ausgangspunkt des aktuellen Genehmigungsantrages war der Bau eines Dreifamilienhauses auf einem markanten Grundstück an der Hauptstraße in Weiler. Per Beschluss hatte der Gemeinderat im November 2020 dafür grünes Licht gegeben. Damals war jedoch davon die Rede, dass die beiden bestehenden Schuppen auf der rückseitigen Fläche des Gebäudes erhalten bleiben sollen, um die Bewirtschaftung der dortigen Obstbäume zu gewährleisten.

Baustopp nach einer Baukontrolle

Bei einer Baukontrolle des Landratsamtes im August 2021 wurde festgestellt, dass im hinteren Bereich des Baugrundstücks zwei neue Gebäude entstehen. Diese seien nicht durch den Baubescheid abgedeckt. Daher erließ das Landratsamt mündlich das Einstellen der Bauarbeiten an den beiden neuen Schuppen.

Schon allein deren Erscheinungsbild – sie besitzen zahlreiche Fenster, auch in der Dachfläche – lasse eine rein wirtschaftliche Nutzung unwahrscheinlich erscheinen, meinen die meisten Gemeinderäte. Die ursprüngliche Baugenehmigung decke aber nur wirtschaftliche Nutzung ab.

Nun ist der Landkreis gefragt

Entgegen des ursprünglichen Beschlussvorschlages, der den Wiederaufbau der Gebäude ohne WC gestattet hätte, wurde ein neuer Beschlussantrag gestellt. Der beinhaltete den Rückbau beider Gebäude, weil sie nicht dem ursprünglichen Vorhaben und Antrag entsprächen. Dafür sprach sich die große Mehrheit des Gemeinderates bei zwei Gegenstimmen aus. Ob nun wirklich abgerissen werden muss, liegt in den Händen des Landratsamtes.