Löschwasser und Trinkwasser kommen in Moos meist aus demselben Leitungssystem. Doch sie stellen ganz unterschiedliche Anforderungen an das Versorgungsnetz mit Wasser. Während Trinkwasser wegen der Entwicklung von Keimen in schmaleren Rohren schnell an den Verbraucher kommen soll, so bedarf es für die Bekämpfung eines Großfeuers Rohrleitungen mit größeren Durchmessern.

Großbrand zeigte ein Problem beim Wasser auf

Dieser Konflikt bei der Anforderung an ein Leitungsnetz wurde 2019 bei einem Großbrand im Gewerbegebiet Moos sichtbar, als die Feuerwehr viel Wasser entnehmen musste und es Probleme bei der Versorgung mit Löschwasser gab. „Durch einen Engpass im Hochbehälter wurde Luft in die Leitung gezogen. Das wirkte wie ein Bremsklotz“, so Bürgermeister Patrick Krauss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Die Trinkwasserversorgung mit einer exakten Mengenmessung ist schwer in Einklang mit einer Versorgung von Löschwasser zu bringen, heißt es aus der Verwaltung in Moos. Es gelte die Löschwasserversorgung zu verbessern ohne die Versorgung mit Trinkwasser zu verschlechtern.

Der enge Flaschenhals soll weg

Im Februar dieses Jahres überprüfte die Verwaltung mit der Feuerwehr Moos die Hydranten im gesamten Gemeindegebiet und unterzog sie einer Messung. So konnten in Bankholzen leichte Defizite festgestellt und – nach der Bestimmung der Wasser-Abgabenmengen – der Hochbehälter Moos als Bremsklotz ausfindig gemacht werden.

„Das ist unser Flaschenhals, wenn wir Löschwasser brauchen“, so der beauftragte Ingenieur Burkhard Raff in der Sitzung. Er stellte dem Rat drei Maßnahmen für die Versorgung mit Löschwasser und mit Trinkwasser vor, bei dem er sich für die Gemeinde eine erhebliche Verbesserung verspricht.

Was jetzt gemacht wird

Im Hochbehälter Moos soll zunächst die induktive Wassermengenmessung höher dimensioniert werden. Eine Verbindung von den Hochbehältern Galgenberg und Moos zum Ortsnetz Bankholzen soll den Wasserdruck bei starken Entnahmen stabilisieren helfen.

Zudem soll beim Hochbehälter Bankholzen die Klappe im Schieberschacht zur Regulierung der Durchflussmenge automatisiert werden. So könne der Wassermeister die Mengen im Falle eines Brandes sofort steuern. Für die Maßnahmen investiert die Gemeinde rund 50.000 Euro.