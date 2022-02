von Gerald Jarausch

Im Sommer 2019 kam es bei der Dachdeckerei, Zimmerei und Blechnerei Rixen Dach in Moos zu einer Katastrophe: Am 9. Juli geriet die Gerätehalle im Mooser Gewerbegebiet in Brand, praktisch alles im Betrieb wurde von den Flammen vernichtet. „Wir hatten von einem auf den anderen Tag praktisch nichts mehr. Versuchen Sie da mal zu arbeiten“, sagt Inhaber Christoph Rixen.

Bis heute stehen Zahlungen der Versicherung aus

Über eine lange Zeit musste man viel improvisieren. Das war letztlich alles nur möglich, „weil die Mitarbeiter alle mitgezogen“ und uns „viele Leute geholfen“ haben, erinnert sich Rixen dankbar. Dennoch hat der Brand und seine Folgen den Betrieb an den Rand der Existenz gebracht. Bis heute stehen noch Zahlungen der Versicherung aus. „Wenn wir nicht so stabil gewesen wären, hätten wir den Betrieb schließen müssen“, sagt Dagmar Rixen.

Der Brand Am 5. Juli 2019 brach in der Gewerbehalle von Rixen Dach ein Feuer aus. Nachdem die Brandursache zunächst unklar war, ergab sich dann, dass ein 3000 Grad heißer Lichtbogen-Kurzschluss in einem elektrischen Sicherungskasten das Feuer verursacht hatte. Im Einsatz waren damals 80 Feuerwehrleute aus Moos, Radolfzell und Singen.

Daran denkt jetzt aber niemand mehr. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Halle an der Stelle der alten errichtet und die notwendigen Maschinen sind jetzt auch wieder vorhanden. All das hatte sich das Ehepaar Christoph und Dagmar Rixen trotzdem eigentlich anders vorgestellt. „Vor 25 Jahren habe ich gedacht, dass dann alles erledigt ist“, erinnert er sich Christoph Rixen, der 1997 das Unternehmen gegründet hatte. „Aber jetzt muss ich fast noch mehr Gas geben.“

Was die Zukunft bringt

Immerhin gibt es jetzt eine Perspektive für die persönliche Zukunft – denn wenn Christoph und Dagmar Rixen einmal aufhören, wird ihr Sohn Jurji die Geschicke übernehmen. Dabei konnte man damit nicht unbedingt rechnen. Denn der 28-Jährige hatte in jüngeren Jahren keine Ambitionen, den Betrieb einmal von seinen Eltern zu übernehmen, wie er selbst sagt: „Ich bin zwar mit dem Betrieb aufgewachsen, aber das hat mich nicht sehr interessiert“, gibt er zu.

Mit einer Lehre als IT-Systemkaufmann orientierte er sich lieber in Richtung Computertechnik. Im Betrieb haben sich seine Eltern daher längst nach anderen Optionen umgeschaut, es gab einen Plan B mit einem Mitarbeiter, der den Betrieb nach unserem Ausscheiden übernehmen wollte.

Folgen des Brandes bis 2025 hoffentlich überstanden

Doch dann stellte Jurji Rixen nach mehreren Jahren in seinem Berufsfeld fest, dass er „nicht gerne zur Arbeit gegangen“ ist, wie er sagt. Und er kam in das Familienunternehmen, um seine Kompetenzen einzubringen und die Digitalisierung im Betrieb voranzutreiben. Um auch fachlich in die Fußstapfen des Vaters treten zu können, absolviert Jurji Rixen aktuell die Meisterschule, die ihn voraussichtlich im nächsten Jahr zum Dachdeckermeister machen wird.

Die persönliche Deadline für die Übergabe haben sich Christoph und Dagmar Rixen für das Jahr 2025 gesetzt. Dann sollten auch die meisten Nachwehen des Brandes im Jahr 2019 ausgestanden sein.