In vielen Flüssen und Bächen im Landkreis Konstanz wird das Wasser knapp. Darüber informieren die drei Höri-Gemeinden und das Landratsamt Konstanz. Auf die Wasserentnahme sollte aus diesem Grund möglichst verzichtet werden. Seit dem Dürrejahr 2018 und aufgrund eines erneut trockenen Frühjahrs 2020 konnten sich die Bodenfeuchtigkeit, die Grundwasserstände und die Wasserstände in den oberirdischen Fließgewässern nicht regenerieren.

Nach den laufenden Beobachtungen des Landratsamtes Konstanz liegen die Abflüsse und Wasserstände in den Bächen und Flüssen schon wieder im kritischen Bereich. Nach Regenfällen steigen die Abflüsse und Wasserstände nur kurzfristig an, um dann wieder auf die niedrigen Werte zurückzugehen, was zu keiner Entspannung der Situation führe. Mit einer Normalisierung der Wasserstände sei in absehbarer Zeit nicht zu rechnen.

Wasser wird nicht nur weniger, sondern auch wärmer

Neben der geringen Wasserführung sei es im Sommer auch zu einem Anstieg der Wassertemperaturen gekommen. Dies führe in den Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu einer großen Belastung. Folgen würden unter anderem eine Minderung der Selbstreinigungskraft der Gewässer, vermehrter Algenwuchs sowie Schäden und Ausfälle im Fischbestand sein.

Es sei deshalb äußerst wichtig, dass Inhaber von Wasserrechten diese nur im erlaubten Umfang ausüben. Die zugelassenen definierten Mindestwasserabgaben bei Ausleitungsstrecken von Wasserkrakftanlagen seien strikt einzuhalten. Das Landratsamt Konstanz appelliere an die Verantwortung jedes Einzelnen auch auf erlaubnisfreie Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs zu verzichten.

Dies gelte für die Entnahme von Wasser in geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau. Ausgenommen sei das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Der Erlass einer Allgemeinverfügung zum Verbot der Wasserentnahme aus oberirdischen Fließgewässern könne nach der derzeitigen Lage nicht ausgeschlossen werden.