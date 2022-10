von Georg Lange

Das Ein-Euro-Ticket in Moos ist ein Innerortstarif für den Busverkehr auf einer Strecke von 4,5 Kilometer mit fünf Haltestellen. Es ist ein Angebot der Bodenseegemeinde, um mit Zuschüssen den Individualverkehr zu reduzieren. Dabei übernimmt Moos den Differenzbetrag zum gültigen Tarif des Verkehrsverbunds Hegau Bodensee (VHB).

Der Gemeinderat behält sich jährlich vor, über die Verlängerung des Vertrags mit dem Verkehrsverbund zu beraten. Einstimmig beauftragte er die Verwaltung den Innerortstarif bis Ende 2023 fortzuführen und die Tariferhöhung des VHB um zehn Cent pro Fahrt zum neuen Jahr zu übernehmen.

Gemeinde stellte bisher 7680 Euro bereit

Seit 2019 motiviert die Gemeinde ihre Bürger mit einem Fahrtkostenzuschuss, innerorts auf das Auto zu verzichten – mit Haushaltsmitteln in Höhe von bisher rund 7680 Euro bei 4952 Einzelfahrten binnen der vergangenen dreieinhalb Jahre.

„Die Zahlen sind in diesem Jahr zwischen Juni und August rückläufig gewesen“, so Bürgermeister Patrick Krauss. Als Ursache begriff er das in diesem Sommer bundesweit gültige Neun-Euro-Ticket. Das Angebot werde von den Bürgern sehr gut angenommen, so Krauss. Er ist der Meinung, dass nur durch Angebote ein Umdenken für das Nichterwerben von Zweit- und Drittwägen geschaffen werden könne. Daher begrüßt er die Verlängerung des kommunalen Angebots. Der VHB sicherte den Tarif für 2023 bereits zu.

Angebot soll auf alle Höri-Gemeinden ausgedehnt werden

Wunderlich an der Tarifgestaltung ist, dass der VHB bei dem Ein-Euro-Ticket durch den Gemeindezuschuss den vollen Fahrpreis für eine gesamte Tarifzone erhält, der Verbund dessen Wert aber auf die Ortschaft Moos beschränkt – obwohl die Kaufkraft eines solchen Tickets eigentlich von Öhningen über Gaienhofen und Moos bis Allensbach reichen würde.

Die Reichweitebegrenzung wird vom Verkehrsverbund in allen drei Höri-Gemeinden mit ihren Ein-Euro-Tickets angewendet. Die Gemeinden wünschen sich, ihr bezuschusstes Angebot auf die gesamte Höri-Halbinsel auszudehnen. Oder, wie es Rätin Anne Overlack (RGL) dem VHB empfahl: ein Tarifsystem mit Kurzstrecken einzuführen.