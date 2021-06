von Gerald Jarausch

In Moos entspannt sich allmählich die Problematik der Flüchtlingsunterkünfte auf eigener Gemarkung. Nachdem die Gemeinde in den vergangenen Jahren deutlich unter der gesetzlich geforderten Anzahl von aktuell 66 Personen gelegen hat, sind nun mittlerweile 54 Personen in den vier Ortsteilen untergebracht. Mit der erhöhten Anzahl reduzieren sich auch die Fehlbelegerabgaben. Dennoch ist das Thema nicht abgeschlossen.

Um die Summe der Fehlbelegerabgaben weiter abzusenken und im besten Fall ganz hinfällig zu machen, hatte man sich im Gemeinderat in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Weil sich die Beschaffung von geeignetem Wohnraum als sehr schwierig gestaltete, hatte der Rat sich mit der Idee angefreundet, Container im Neubaugebiet Eichweg III in Moos platzieren zu müssen. Dabei stand die Summe von rund einer halben Million Euro im Raum. Von der Lösung, sogar neue Gebäude für den Zweck zu errichten, war man abgerückt, weil die Kosten und die Dauer für ein derartiges Vorhaben zu umfangreich wären.

Radolfzell Gute Chancen für Auszubildende: Die Corona-Pandemie macht Handwerksberufe attraktiver Das könnte Sie auch interessieren

Containerlösung wurde abgewandt

Um die Anschaffung der Container zu verhindern, hat die Verwaltung in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, weiteren Wohnraum in der Gemeinde zu akquirieren. Offenbar hat die Strategie, der eigenen Bevölkerung die Sorgen zu nehmen, gefruchtet. „Wir konnten in den Angrenzer-Infoveranstaltungen die Widerstände abbauen“, sagte dazu Bürgermeister Patrick Krauss. Im Ergebnis konnten in jüngster Zeit zwei Wohnhäuser von privaten Eigentümern für die Flüchtlinge angemietet werden.

Fehlbelegerabgabe Jede Kommune im Land Baden-Württemberg ist dazu verpflichtet eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Ist sie dazu nicht in der Lage, muss sie eine Fehlbelegerabgabe an den Landkreis abführen. Derzeit beläuft sich dieser Betrag auf 321 Euro pro Person und Monat. In Moos sind seit Dezember 2020 sind zu den damals 26 Personen weitere 28 Geflüchtete gekommen.

Änderungen am Rathaus rückbaubar

Als weiteren Wohnraum hat die Gemeinde nun auch das ehemalige Rathaus im Ortsteil Bankholzen auserkoren. Das vormals an ein Paar vermietete Haus wird nun in vier Wohneinheiten umgebaut. Schon jetzt sind zwei der vier Wohneinheiten von Flüchtlingen bewohnt. Die anderen beiden müssen noch vom Bauhof in Trockenbauweise angepasst werden. Unter anderem fehlen dort Bäder und Küchen. Generell soll das Gebäude laut Krauss nicht dauerhaft von den Flüchtlingen bewohnt werden. Daher sind „die Änderungen jederzeit rückbaubar“, lässt er wissen.

Radolfzell/Höri Wie sich die Corona-Krise auf die Unfallzahlen in Radolfzell und auf der Höri auswirkt Das könnte Sie auch interessieren

Das Ziel sei, dass sich die Flüchtlinge eigenen Wohnraum suchen. Bis das möglich ist, versucht man in Moos die Menschen „adäquat unterzubringen“, erklärt Krauss. Die Gemeinde ist daher weiterhin auf der Suche nach geeignetem Wohnraum auf dem eigenen Gebiet. Zusätzlich möchte man in der Verwaltung eine Verbesserung der Sprachförderung der Flüchtlinge herbeiführen. Obwohl es sich dabei nicht um eine Aufgabe der Kommunen handelt, sieht Patrick Krauss Handlungsbedarf. „Es werden dringend Lehrer benötigt“, erklärte er. Sollte es Personen geben, die geeignet sind, bittet Krauss um eine Kontaktaufnahme.