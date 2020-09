von sk/pm

Der Kandidat der Christdemokraten für die Landtagswahl im nächsten Frühjahr im Wahlkreis Konstanz-Radolfzell, Levin Eisenmann, begann seine Vorstellungsrunde bei den Bürgermeistern seines Wahlkreises in Moos, bei Patrick Krauss. Nach einem Gespräch im Rathaus lud Krauss zu einer gemeinsamen Ortsbegehung ein. Zentrale Punkte des Gesprächs waren die Verkehrssituation, die Migration und die Situation des Ehrenamtes in der Gemeinde.

Nach einer kurzen Fahrt mit einem Elektroauto, das Teil einer Car-Sharing-Initiative der Gemeinde ist, erläuterte Patrick Krauss die schwierige Verkehrssituation direkt vor Ort. Die Landstraße L192 führt mitten durch die Orte Moos und Iznang, und der Bevölkerung fehlt es an sicheren Querungsmöglichkeiten. Er fordert: „Die Schulkinder müssen einen sicheren Schulweg haben“. Derzeit arbeitet er mit Hochdruck an der Umsetzung von Zebrastreifen sowie an einer zusätzlichen Querungshilfe in Iznang. Levin Eisenmann bot seine Unterstützung an.

Engagement für Geflüchtete

Migration war ein weiteres Thema des Besuchs, und Patrick Krauss erläuterte die Pläne zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten in seiner Gemeinde. Eisenmann verwies in diesem Zusammenhang auch auf seinen Einsatz bei der VABO-E-Beschulung von Geflüchteten in Radolfzell. Diese Klasse fördert die Sprachkenntnisse und damit die Integration von erwachsenen Flüchtlingen.

Die neu erbaute Sporthalle im Mooswald war ein weiterer Punkt der Rundfahrt. Hier konnten sich beide über die Wichtigkeit des Ehrenamtes austauschen. Patrick Kraus erklärte mit Stolz, wie schön es sei, den Vereinen ein neues Zuhause gebaut zu haben. Dabei ging er auch auf die Besonderheiten der nachhaltigen Planung und Umsetzung ein. „In Moos ist was los: Tolle Ideen und Projekte, die zeigen was unsere Region ausmacht: Ideenreichtum und eine gute Gemeinschaft“, bedankte sich Levin Eisenmann bei Bürgermeister Patrick Krauss für den Austausch. Krauss fand ebenfalls Dankesworte und würdigte das Interesse Eisenmanns an den Bedürfnissen der Gemeinde.