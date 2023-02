Der Bunte Abend der Büllebläri hat an zwei Abenden das Publikum im Pfarrzentrum in Weiler bestens unterhalten. Der Verein schreibt in seiner Pressemitteilung, nach dem Einzug der Narren und der Begrüßung durch Präsident Markus Meier habe der bestens aufgelegte Andy Bölli im Schlafhäs die Moderation übernommen. Das Programm begann mit dem Narrensome. Die jüngsten des Narrenvereins gaben den Takt harmonisch und hochkonzentriert mit Boomwhackers – Kunststoffröhren, die als Schlaginstrumente genutzt werden – an. Es folgten vielfältige Programmpunkte – unter anderem konnten sich die Jungnarren Marielena und Lena bei einem Disput zwischen Gast und Kellnerin zur Freude des Publikums nicht einig werden – Tasse oder Kännchen Kaffee? Rosenblätterduftölcremebad, diesen Zungenbrecher gönnte sich Manuela Bürkle in einer Wellnessoase, bevor sie mit Hilfe männlicher Unterstützung aus dem Publikum noch einen Schlager-Hit mit perfekt falschen Tönen zum Besten gab. Danach trafen sich die Büllewieber Brigitte und Martha zum Arbeitseinsatz auf dem Abendmarkt und unterhielten das Publikum mit Missgeschicken und Peinlichkeiten. Mit Freddy und seinen Freunden folgte später der Tanzauftritt der Holzer. Die durch Schwarzlicht fluoreszierenden Flamingos seien ein echter Hingucker gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Über allerlei lustige Begebenheiten aus dem Dorfgeschehen berichtete der Stammtisch. Abgerundet wurde das Programm vom Maskenchor, der den bekannten Büllebläri-Blues sang. Der Abend endete mit dem Auftritt aller Akteure, die ihrem Publikum Applaus spendeten.