Ist es ein Nachteil, auf dem Land eine Firma zu gründen? Nein, sagt Andreas Brügel, der mit ARB Industriesysteme vor 13 Jahren in Weiler startete. Warum er ganz bewusst auf einen Standort im Dorf setzt.

International agierende Unternehmen und wirtschaftsstarke Großstädte, das gehört zusammen – zumindest in so mancher Vorstellung. Dass sich aber auch hinter so manchem einheimischen Betrieb und Unternehmen auf dem Land eine echte Größte aus