von Georg Lange

Im vergangenen Jahr legte der Gemeinderat von Moos fest, dass in diesem Herbst fünf Wohnbauplätze im Neubaugebiet Erlenweg II“ vergeben werden sollten. Die durch die Corona-Pandemie und den so genannten Lockdown ausgelöste Wirtschaftskrise machte jedoch der Planung einen Strich durch die Rechnung: „Der Gemeinde werden massive Haushaltsmittel fehlen“, so Bürgermeister Patrick Krauss in der jüngsten Sitzung des Mooser Gemeinderats.

Insgesamt werden rund 1,5 Millionen Euro an liquiden Mitteln fehlen, schätzte Bürgermeister Krauss. Damit die Gemeinde für ihre Maßnahmen und Pläne nicht tief in einen Kassenkredit zu rutschen braucht, schlug Patrick Krauss vor, statt den geplanten fünf nun sieben Bauplätze zu vergeben. Nach einer langen Verhandlungsrunde mit drei Anläufen einigte sich der Gemeinderat auf die Vergabe von sechs Bauplätzen. Ein weiterer siebter Bauplatz soll nach sozialen Kriterien ausgewählt und in der kommenden Ratssitzung vergeben werden.

Grundstücke „knappes Gut“

Im Mooser „Neubaugebiet Erlenweg III“ entstanden 33 Baugrundstücke. 20 der Grundstücke konnten in den beiden letzten Jahren vergeben werden. Das Neubaugebiet hält nun Grundstücke für vier Doppelhaushälften sowie für neun Einzelhäuser bereit. Die Verwaltung schlug vor, in diesem Jahr sieben und im darauffolgenden Jahr sechs Grundstücke zu vergeben. Es sei davon auszugehen, dass die Zahlungseingänge jeweils im März des folgenden Jahres erfolgen werden, erläuterte Bauamtsleiterin Martina Stoffel den Liquiditätsfluss.

Anne Overlack von der Mooser Rot-Grünen Liste (RGL) kritisierte in der Aussprache des Gemeinderats die hohe Anzahl an Baugrundstücken, die vergeben werden sollten. Baugrundstücke seien ein knappes Gut. Dieses würde vor allem in der Gemeinde Moos nicht nachwachsen. Was der Gemeinde ebenso in den beiden nächsten Jahren gravierend fehle, seien die finanziellen Mittel zur Bewältigung der Aufgaben, erwiderte daraufhin Bürgermeister Patrick Krauss.

Pandemie-Krise beeinflusst Gemeindehaushalt

Frank Riester von der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) schloss sich der Meinung von Finanzexperten an, dass die durch die Pandemie hervorgerufene Krise mutmaßlich mit einer zeitlichen Verzögerung in den Gemeindehaushalten ankommen werde. Er gab zu bedenken, dass der Gemeinde dann keine Reserven zur Verfügung stünden. Er plädierte für einen Verkauf von drei Baugrundstücken in diesem Jahr. Bürgermeister Krauss machte hier deutlich, dass bereits jetzt die liquiden Mittel fehlen und sieben Bauplätze deshalb richtig seien. Das gelte auch für das folgende Jahr der Vergabe. Karlheinz Bölli (UWV) möchte vor der weiteren Vergabe mit Einsparungen und Verschiebungen den künftigen Haushalt stärken.

Handeln nach Bedarf

„Wenn wir die liquiden Mittel brauchen, dann müssen wir sieben Baugrundstücke vergeben“, schaltete sich Ramona Bölli-Merz (CDU) in die Diskussion mit ein und führte ihre Haltung weiter aus: Wenn es der Gemeinde schlecht gehe, so nütze es nichts zu warten, bis es ihr noch schlechter gehe. Sie schloss sich der Meinung von Stefan Heck (CDU) an, im kommenden Jahr drei Plätze zu vergeben – respektive auch nach Bedarf zu handeln. Frank Riester (UWV) sprach sich ebenso dafür aus, sieben Bauplätze vergeben zu wollen und im nächsten Jahr zu entscheiden, wie viele Bauplätze weiterhin veräußert werden müssen.

Obwohl der Rat zunächst – bei zwei Gegenstimmen – für die Vergabe von sieben Baugründen stimmte, korrigierte er in einem weiteren Verhandlungsschritt und unter dem Aspekt der internen Vergabe-Kriterien seinen zunächst gefassten Beschluss. Denn zwei Bewerber an siebter Stelle hatten bei den Vergabe-Kriterien die gleiche Punktzahl erreicht. Der Gemeinderat vergibt den siebten Platz nun anhand weiterer sozialer Kriterien in der nächsten Sitzung.