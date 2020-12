von Gerald Jarausch

Die Corona-Pandemie setzt auch den Gemeinden und ihren Finanzen zu. Der Gemeinderat in Moos hat sich jüngst zur Anhebung gleich mehrerer Abgaben entschieden, um Ausfälle zu minimieren.

So steigt der Eintritt in Strandbädern

Eine deutliche Erhöhung erwartet Bürger wie Touristen im kommenden Jahr in den beiden Strandbädern in Moos und Iznang. Der bisherige Eintrittspreis von 2,50 Euro pro Erwachsenem gilt seit dem Jahr 2011. Das ändert sich in der nächsten Saison, womit die Tarife in den Bädern auch vereinheitlicht werden sollen. So wird das Einzelticket für Erwachsene (auch bei ermäßigten Eintritten) um jeweils 50 Cent teurer auf 2,50 Euro und zwei 2 Euro. Der Eintritt für Kinder von sechs bis 17 Jahren bleibt bei 1,50 Euro. Die Zehnerkarten und Saisonkarten für Auswärtige und Einheimische kosten künftig zwischen zwei und neun Euro mehr.

Wer mit einem Boot mit Schlafplatz im Hafen liegt, muss ebenfalls mehr bezahlen. | Bild: Jarausch, Gerald

Ab wann sich eine Saisonkarte lohnt

Die Saisonkarten für Einheimische für 18 Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder lohnen sich ab dem siebten Eintritt. Auch das ändert sich: Der Eintritt in beide Strandbäder sind aber der kommenden Saison bereits ab 18 Uhr kostenfrei. Dieses Angebot soll vor allem für Berufstätige in der Hochsommerphase interessant sein. Mit der Anpassung gleichen sich die Tarife in den drei Hörigemeinden etwas an. So kosten die Einzeleintritte für Erwachsene in Moos, Gaienhofen und Öhningen nun überall 2,50 Euro. Auch die Zehnerkartenbeträge sind deckungsgleich. Unterschiede wie der Preis bei Saisonkarten für Kinder, die in Moos acht Euro und in Gaienhofen und Öhningen vier Euro kosten, begründete Kämmerer Sven Leibing im Gemeinderat damit, dass die drei Hörigemeinden unterschiedliche Modelle bei der Verpachtung der Bäder haben. Während es in Moos zu einem finanziellen Ausgleich mit dem Pächter kommt, sind die Bäder in Gaienhofen und Öhningen komplett an die Pächter vergeben.

Die Einnahmequellen Angesichts der angespannten Haushaltslage in Moos, die sich durch die Corona-Pandemie voraussichtlich noch verschärfen wird, stellt die Gemeinde derzeit alle Einnahmequellen auf den Prüfstand. Dort, wo eine Erhöhung von Gebühren seit Jahren nicht stattgefunden hat, zum Beispiel beim Strandbadeintritt, nutzt Moos diesen Zeitpunkt für „Anpassungen“, wie es gerne heißt. Diesen Weg gehen derzeit einige Gemeinden. Zwar hat das Land bei Corona-bedingten Einnahmeausfällen Unterstützung zugesagt, doch vielen Kommunen reicht das nicht aus.

So steigt die Kurtaxe

Der Gemeinderat hat eine recht deutliche Anhebung bei der Kurtaxe beschlossen, allerdings liegt sie auch dann erheblich unter den Sätzen anderer Seegemeinden. Grundsätzlich darf die Kurtaxe kostendeckend für Ausgaben festgesetzt werden. Die Gemeinden sind jedoch angehalten, sich bei der Höhe an gleichartigen Kurorten in der Umgebung zu orientieren. In Moos steigen die Sätze nun 1,20 Euro während der Hauptsaison auf 1,70 Euro. In der Nebensaison steig die Kurtaxe von 70 Cent auf 1,20 Euro. Gastliegeplätze im Hafen kosten künftig einen Euro anstatt 50 Cent. Dauercamper müssen künftig 57 Euro (bisher 45 Euro) zahlen, für eine Mehrzimmer-Zweitwohnung sind 86 Euro (bisher 65 Euro) fällig. Boote mit Übernachtungsmöglichkeit steigen von 30 auf 45 Euro. Die Mehreinnahmen der Gemeinde belaufen sich durch die Anhebung auf rund 20.000 Euro. Die zulässigen Obergrenzen der Werte liegen mit 2,78 Euro in der Hauptsaison deutlich höher. In Gemeinden wie Allensbach, Reichenau und Radolfzell liegen die Beträge schon jetzt mit bis zu 2,30 Euro spürbar höher.

Um diese Summe steigt die Zweitwohnungssteuer

Auch diese hat der Gemeinderat angehoben. Der Wert orientiert sich an dem jährlichen Mietaufwand (ohne Nebenkosten). Für Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt oder unentgeltlich überlassen werden, gilt die ortsübliche Miete als Referenz. Die Zweitwohnungssteuer in Moos wird ab dem 1. Januar auf 7,50 Euro pro Quadratmeter (bisher sechs Euro) steigen. Das gibt einen durchschnittlichen Mietpreis bezogen auf das obere, mittlere und gehobene Preissegment wieder. Die Erhöhung wird der Gemeinde Mehreinnahmen von knapp 13.000 Euro bescheren.