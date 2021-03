Aufgrund der Entsorgung von nicht erkalteter Asche eines Kamins ist es am frühen Montagmorgen kurz nach 5 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Moos gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe der Bewohner des Hauses am Abend zuvor die Asche in die Mülltonne in seiner Garage geleert, da er davon ausging, dass diese schon abgekühlt sei. Als er Rauch aus der Garage bemerkte, verständigte er die Feuerwehr. Anschließend gelang es ihm, den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Den Schaden in der Garage schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.