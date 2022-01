Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Fahrzeugelektrik ist am Samstagabend in der Gartenstraße ein dort abgestelltes Auto in Brand geraten. Kurz nach 18.30 Uhr habe eine Anwohnerin den Brand bemerkt und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Wie die Polizei mitteilt, habe sie den am Fahrzeug entstandenen Motorbrand durch die eingeleiteten Löschmaßnahmen schnell unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand des Autos seien auch zwei unmittelbar neben dem Fahrzeug abgestellte Mülleimer in Mitleidenschaft gezogen und total beschädigt worden.

An dem Auto sei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Laut Feuerwehr seien keine Personen verletzt worden. Die Mooser Feuerwehr sei mit drei Fahrzeugen und 14 Mann zu dem gemeldeten Brand ausgerückt.