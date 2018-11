von Michael Jahnke

Moos – Die Einstellung der Mooser Bürger zu den Kandidaten für das Bürgermeisteramt scheint sich zu verändern. Auf einem Wahlkampftermin von Frank Riester ist dies deutlich zu spüren. Im Raum der Gaststätte "Mooswald" gibt es keine freien Plätze mehr, zusätzliche Stühle sind notwendig.

Die Mooser interessieren sich für den Wahlkampf

Mit diesem Andrang hat auch Frank Riester so nicht gerechnet. "Man kann nicht sagen, dass eine Wahlkampfmüdigkeit bei den Mooser Bürgern besteht", eröffnet Riester den Austausch mit möglichen Wählern. Trotzdem ist ihm das Problem bewusst, das er sofort ansprechen will: seine späte Kandidatur. "Ich ziele nicht auf eine Amtskette ab. Die Frage ist gewesen, was ich den Bürgern als Bürgermeister bieten kann. Darüber habe ich seit der Bekanntgabe des Rücktritts von Peter Kessler nachgedacht," sagt Riester.

Zunächst wollte er sich zurückhalten

In vielen Gesprächen habe sich gezeigt, dass man in Moos aber lieber einen Bürgermeister wählen würde, der von außen kommt. Riester erklärt: "Der Prophet im eigenen Land hat nicht wirklich ein Gewicht. Wenn also ein auswärtiger Bürgermeister gewünscht wird, dann halte ich mich zurück." Das sei eine der schwierigsten Entscheidungen in seinem Leben gewesen, schildert Riester.

Entwicklungsmöglichkeiten für Moos

Nach der ersten Podiumsdiskussion des SÜDKURIERS habe er eine sich verändernde Stimmungslage gespürt. "Da habe ich mich aufgrund zahlreicher Anrufe und E-Mails umentschieden. Es war für mich eine Befreiung." Für die Besucher ist dieser Punkt nachvollziehbar erklärt. Frank Riester geht zu den Sachthemen über. Die Gemeinde Moos müsse sich weiterentwickeln, schrittweise und behutsam. Beispielsweise führt Riester, wie er es nennt, die Zukunfts- und Bleibeperspektive an.

Bezahlbarer Mietwohnraum ist nötig

Es fehlt seiner Meinung nach an Mietwohnraum. "Wir müssen hier ständig etwas anbieten können. Das ist nicht einfach, denn wir können hier aufgrund gesetzlicher Vorgaben keine Bauplatzproduktion starten", sagt der Verwaltungsfachmann. Hinzu komme der demografische Wandel, der auch vor der Höri keinen Halt mache. "Das kann man nicht mit einem Konzept lösen, da helfen letztlich nur unterschiedliche Ansätze."

Bürger sollten sich stärker einbringen

"Wir brauchen einen Seniorenvertreter, aber auch einen Jugendvertreter", sagt Riester. Ein Moos für alle Generationen ist seine Idee, es brauche auch mehr Bürgerbeteiligung. Damit fordert er die Bürger auf, sich stärker einzubringen. Deshalb wünscht er sich weniger Vorberatungen in Ausschüssen, dafür mehr Diskussion im Plenum. Die Bürger sollen erleben, wie Entscheidungen des Gemeinderats entstehen.

Über Interessenskonflikte nicht hinweggehen

So werde verständlicher, wie beispielsweise Forderungen des Brandschutzes den Ausbau des Kindergartens in Bankholzen erheblich verteuern. "Moos ist nicht das reine Idyll. Es gibt diverse Interessenskonflikte. Diese Konflikte nicht zu regieren, sondern sie mit allen Beteiligten zu moderieren, ist das Geschäft der Zukunft", stellt Riester als die Aufgabe des Bürgermeisters dar. Deshalb könne ein Ortsentwicklungskonzept auch nicht in einer einzigen Amtsperiode umgesetzt werden.

"Vom ersten Tag an Vollgas"

Bei allen Investitionen müsse aber auch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Keine einfachen Aufgaben für den zukünftigen Chef im Rathaus. Frank Riester sagt: "Der Bürgermeister muss vom ersten Tag Vollgas geben."

Zur Person Frank Riester (48), parteilos, wohnt seit Jahren im Mooser Ortsteil Iznang. Riester war 2,5 Jahre Leiter des Hauptamtes in Moos, bevor er zum Gemeindeverwaltungsverband Höri wechselte. In der gemeinsamen Kämmerei der drei Höri-Gemeinden war Riester vier Jahre tätig. Seit 2014 ist Riester Kämmerer der Gemeinde Büsingen und dort zuständig für die Gewinnung von Zuschüssen für Gemeindeprojekte, die Betreuung der technischen Betriebe und die Tiefbauprojekte. Er bietet zwei weitere Wahlkampfveranstaltungen an (27. November Pfarrzentrum Weiler, 28. November Gasthaus Seehof Iznang, jeweils 19:30 Uhr).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein