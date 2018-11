Moos, die verunsicherte Gemeinde. So empfinden es aktuell sicher viele Mooser Bürger, die intensiv den Bürgermeisterwahlkampf der vergangenen Wochen verfolgt haben. Vor allem die Bewerbungen von Martina Stoffel und Frank Riester brachten Unruhe in das Dorfleben.

Wer hat wann seine Kandidatur bekannt gegeben? Warum haben sich beide nicht von Anfang an getraut? Und wurde bereits vor dem ersten Wahldurchgang im Hintergrund Stimmung gegen die fünf Kandidaten des ersten Wahlgangs gemacht, sodass ein zweiter Wahldurchgang garantiert wurde? Gerüchte und WhatsApp-Nachrichten kursieren durch die Mooser Haushalte und überdecken eigentlich die Frage, wer denn für die nächsten acht Jahre am geeignetsten ist, um die Geschicke der Höri-Gemeinde zu lenken.

Seriöses Kandidatenfeld

Dabei können sich die Mooser aktuell glücklich schätzen. Sie haben fünf Bewerber zur Auswahl, die mit viel Einsatz und Engagement gezeigt haben, dass sie sich für die Gemeinde einsetzen wollen. Egal welche fachlichen Vorerfahrungen sie mitbringen. Bettina Popanda, 53 Jahre und Fachbereichsleiterin bei der Awo, hatte während ihres Wahlkampfs für alle Mooser ein offenes Ohr. Sie fühlte sich in das Leben der Gemeinde ein und versprach Zusammenarbeit und Bürgernähe.

Der 30 Jahre alte Jens Gerber kann auf ausreichend Management-Erfahrung zurückblicken, die er als Regionalverkaufsleiter bei einem Discounter gesammelt hat. Er vermittelte eine klare Linie in seinen Ansichten und wollte mit Durchsetzungsvermögen und Vernunft punkten. Der 36-jährige Patrick Krauss, stellvertretende Leiter des Jobcenters in Stockach, sah sich selbst als Mann des Ausgleichs. Seine Fortbildung als Verwaltungsfachwirt habe ihm das nötige Handwerk vermittelt, eine Gemeinde wie Moos zu führen. Alle drei haben über Wochen einen fairen und transparenten Wahlkampf geführt.

Überzeugnungsarbeit

Die beiden Kandidaten der zweiten Runde, Martina Stoffel (36) und Frank Riester (48), haben das Studium an der Fachhochschule für Verwaltung in Kehl absolviert und reichlich Erfahrung im Rathaus im gehobenen Verwaltungsdienst gesammelt. Beide mussten sich mehrfach für ihre Entscheidungen rechtfertigen, spät in den Wahlkampf eingetreten zu sein. Ob diese Überzeugungsarbeit angekommen ist, wird sich erst am Wahlsonntag zeigen.

Martina Stoffel steht für Ortskenntnis und pragmatische Lösungen. Frank Riester will mit neuen Konzepten Moos in die Zukunft führen. Was für wirklich Moos zählt, ist ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, der oder die für acht Jahre die Belange, Probleme und Chancen der Mooser im Blick hat und diese innerorts und auf Kreisebene vertritt. Der Wahlkampf ist hierbei nur eine Momentaufnahme.