Moos vor 3 Stunden

Vorfreude auf den großen Höriumzug: Mooser Rettiche versprechen ein Spektakel mit vielen Überraschungen

Die Mooser Rettiche erwarten am beim großen Umzug am Sonntag, 16. Februar, tausende Besucher. Neun Höri-Zünfte nehmen am Umzug Teil.