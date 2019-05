von SK

Einbrecher haben aus einem Rohbau in Moos Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hätten Unbekannte die Bautüre eines Rohbaus in der Bohlinger Straße aufgehebelt und die Maschinen mitgenommen. Der Zeitraum für den Einbruch wird von Dienstag, 21. Mai, 18 Uhr bis Mittwoch, 22. Mai, 7.30 Uhr angegeben. Die Polizei schätzt den Wert der entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen auf 5000 Euro. Sie bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs geben können, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 95 06 60 in Verbindung zu setzen.