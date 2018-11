Am Telefon schwankt die Stimmung zwischen aufgebracht, fordernd und einsichtig. Tom Krug, der Bürgermeisterkandidat aus Marbach am Neckar in Moos, sieht sich nach seinem Rückzug nach dem ersten Wahlgang nicht mehr als Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung. Wenn das so einfach wäre. Immerhin hat er sich auf seiner Facebook-Internetseite "Tom Krug Bürgermeisterwahl am Bodensee" mit den Worten verabschiedet: "Damit beende ich meine Milieustudie über die Gemeinde Moos (Bodensee), besten Dank an alle unverhofften Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen."

Krug schreibt von "wertvollen Erfahrungen"

Das klingt nicht nett. Aber Tom Krug beharrt darauf , er habe diese Seite außer Betrieb genommen und den Post zum Ausgang der Wahl gelöscht. "Klar, aber Sie müssen das ausschlachten", befindet Krug am Telefon. Das ist seine Sicht der Dinge. Doch nachdem er den Stein ins Wasser geworfen hat, schlägt er nun hohe Wellen. Krugs öffentlicher Internetbeitrag war längst auf Mooser Facebook-Seiten geteilt, die Mooser fühlten sich missbraucht. Dass Krug den Beitrag so gemeint hat, wie er ihn ins Internet gestellt hat, wird auch an anderer Stelle deutlich. In seiner Stellungnahme zu seinem Rückzug gegenüber dem SÜDKURIER hat Krug ähnliche Worte gewählt: "Meine Teilnahme betrachte ich eher als eine Milieustudie und die damit gemachten wertvollen Erfahrungen. Daher ist eine weitere Kandidatur nicht mehr notwendig."

Das klingt kaum freundlicher. Übersetzt könnte das heißen: Forscher Krug hat sich ins Labor begeben und das Verhalten von Mäusen studiert. Bis hierhin hätte man Tom Krug, seinen Rückzug und seine Äußerungen im Internet schon wegen seiner bescheidenen 3,03 Prozent Stimmenanteile als lässliche Nebensächlichkeiten werten können. Doch dann setzt ein, für was die sozialen Medien im Internet berüchtigt sind: Ein Shitstorm (eine Lawine von Schmähungen) prasselt auf alle Krug-Kritiker nieder, meist höchst ironisch formuliert. Die Absender: bekennende Anhänger der satirisch gestimmten "Die Partei". Der Gleichklang dieser Freunde: "Wie kann man nur den äußerst ehrenwerten Namen des hochgeschätzten Herr Tom Krug der sehr guten PARTEI so beschmutzen?" Sie stellen sich vor den Kandidaten und attackieren die befremdeten Mooser, weil sie offensichtlich annehmen, ein Partei-Freund wird hier für eine Partei-Aktion kritisiert.

War die Kandidatur nur inszeniert?

Das ist der Punkt: Hat Tom Krug seine Kandidatur im Bürgermeisterwahlkampf in Moos nur inszeniert? War sie als Spott-Happening der "sehr guten Partei" organisiert? Krug widerspricht: "Ich bin parteiloser Kandidat gewesen, ich trete für keine Partei an, ich bin nicht in einer organisiert." Seine Zeit in der "Die Partei" sei schon fast zehn Jahre her. Was auf Partei-Internetseiten zu finden ist: Unter Ansprache ist 2009 in Stuttgart ein "Finanzreferent Tom Krug" vermerkt. Nach Informationen dieser Zeitung gilt Krug immer noch als Parteimitglied und hat vor seinem Einstieg in den Bürgermeisterwahlkampf Kontakt mit anderen Mitgliedern der "Die Partei" aufgenommen.

Der Ausdruck Milieu sei unglücklich gewählt

Doch Krug sagt: "Ich habe meinen Wahlkampf ernst gemeint." Seine Aussagen seien seriös und wahrheitsgemäß gewesen. Allerdings räumt Krug ein, er habe am Ende seiner Kandidatur einen Beitrag abgesetzt, "was jetzt meine ganze Kandidatur über einen Monat in Frage stellt". Er habe gekränkt reagiert, das sei unprofessionell. Der Ausdruck "Milieu" sei unglücklich gewählt, er habe den Beitrag kurz danach geändert. Krug: "Einfach, dass ich meine Kandidatur beende und mich bedanke – so hätte ich es gleich machen sollen."

Die Satire-Partei Die Abkürzung "Die Partei" steht für "Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative." Sie ist im Jahr 2004 von Redakteuren der Satire-Zeitschrift Titanic gegründet worden. Die Partei will den etablierten Parteien den (satirischen) Spiegel vorhalten. Ihr bekanntester Vertreter ist ihr Parteivorsitzender und Europaabgeordneter Martin Sonneborn, ehemaliger Chefredakteur der Titanic. Im Kreis Konstanz ist Armin Kabis ein bekannter Vertreter, er hat für den Bundestag kandidiert. Kabis wohnt in Tengen und ist im Mooser Ortsteil Bankholzen geboren.

