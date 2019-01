Eine Schneise der Verwüstung fand Leonhard Riedmüller vor, als er gegen 16.30 Uhr am Donnerstag nach Hause kam. Ein 69-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug und drei Mitfahrern von der Straße abgekommen. Er überfuhr ein Bankett mit Buschwerk und anschließend einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Landwirtschaftsweg. Dort traf er ungebremst und frontal einen 80-jährigen Spaziergänger mit seinem Hund. Sowohl der 80-Jährige als auch das Tier verstarben noch an der Unfallstelle. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

In diesem Vorgarten kam das Unfallfahrzeug zum Stehen. Die Wucht war dabei so groß, dass mehrere Bäume beschädigt wurden. | Bild: Jarausch, Gerald

Der 69-Jährige durchfuhr laut Polizeibericht anschließend einen Garten, wo das Fahrzeug noch mit drei Bäumen sowie der Gebäudewand eines Wohnhauses kollidierte und erst im Hof eines Anwesens zum Stehen kam. Es war der Garten von Leonhard Riedmüllers Schwiegermutter. Die 90-jährige Dame hatte sich durch den Unfall sehr erschrocken, berichtet Riedmüller. Die kleine Bank unter dem Baum, auf dem sie im Sommer gerne sitzt, sei ebenfalls zerstört worden. Schäden gäbe es auch am Haus und dem Treppenabgang zur Garage. "Wir haben noch alles so gelassen, wie es ist, falls es noch wichtig für die Ermittlungen ist", sagt Riedmüller am Tag nach dem tödlichen Unfall. Die ganze Familie sei sehr betroffen über den tragischen Unfall, sagt Riedmüller. Überhaupt sei die Stimmung im Dorf bedrückt.

Ursache ist weiterhin unklar

Die Ursache für den tragischen Unfall ist laut Bernd Schmid, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, noch unklar. Die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen aufgenommen hatte, schließt eine medizinischen Notfall beim 69-jährigen Autofahrer nicht aus. Einer der drei Mitfahrer sei nur leicht verletzt, der Fahrer und zwei weitere Beifahrer seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.