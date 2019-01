von SK

Nach Informationen des SÜDKURIER ist bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Höristraße/Am Graben in Moos-Iznang am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Person tödlich verunglückt. Vier weitere Personen sollen verletzt worden sein. Die Pressestelle der Polizei war bis zum Redaktionsschluss am Donnerstagabend nicht in der Lage nähere Details zu dem tödlichen Verkehrsunfall zu geben. Auch die Ursache für den Unfall ist nicht bekannt.