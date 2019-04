von SK

Der Tennisclub Moos feiert den Start in die Sommersaison mit einem großen Tennisfest und lädt alle Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am 1. Mai von 11 bis 16 Uhr haben alle Besucher der Anlage in der Iznangerstraße 52 in Moos die Gelegenheit, das Angebot des TC kennenzulernen, wie der TC in einer Pressankündigung schreibt.

Manfred Bock, Vorsitzender des TC Moos, hat viel vor: „Nachdem wir im Jahr 2017 an ,Deutschland spielt Tennis' mit sehr großem Erfolg teilgenommen haben, starten wir dieses Jahr gleichzeitig die Saisoneröffnung und ,Deutschland spielt Tennis' an einem Tag“, wird er in der Presseinfo zitiert.

Wie der Verein die Zukunft sieht

Der TC Moos habe sich bei den Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren stark entwickelt, es gebe vier neue Sandplätze, davon drei Allwetterplätze, sie zeigten die Richtung in die Zukunft.

„Besonders erwähnen möchte ich unsere Jugendarbeit, zurzeit sind 41 Kinder im Verein, die wir fördern und denen wir ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln wollen“, erklärt der Vorsitzende. Am 1. Mai gibt es beim TC Schnuppertraining für Jung und Alt sowie Kleinfeldtennis. Neben einer Tombola können die Bsucher auch an einem nationalen Gewinnspiel aller an der Aktion ,Deutschland spielt Tennis' teilnehmenden Vereine mitmachen.