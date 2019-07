von Gerald Jarausch

Moos – Mit einer Ehrung und der Verabschiedung wurden auf der jüngsten Sitzung des Mooser Gemeinderates all jene Ratsmitglieder ausgezeichnet, die sich seit vielen Jahren in den Dienst der Gemeinde gestellt haben. Bürgermeister Patrick Krauss lobte das Engagement der Gemeinderatsmitglieder und ihren Bemühen „immer das Beste für die Gemeinde“ erreichen zu wollen, wie er sagte.

Dabei ist die Tätigkeit in den letzten Jahren immer komplexer und anspruchsvoller geworden, was den Ratsmitgliedern und auch ihren Familienangehörigen immer mehr abverlange. Allein für die zurückliegende Legislaturperiode der letzten fünf Jahre wurden in Moos wegweisende Entscheidungen von den Ratsmitgliedern getroffen, die nicht nur viel Fachwissen erforderten, sondern auch eine gewisse Weitsicht.

Elf Auszeichnungen für Mitglieder

Beispielhaft zählte Krauss solche Entscheidungen wie den Breitband- und Gasnetzausbau auf, den Bau der Sporthalle, die Seniorenwohnanlage, die Sanierung des Strandbades Iznang, etliche Sanierungsprojekte wie die Kindergärten in der Gemeinde und die Verbesserung der Infrastruktur in Form des Radweges Moos-Bohlingen oder zahlreicher Straßen.

„Sie haben in der Periode vieles in der Gemeinde entwickelt und diese vorangebracht“, lobte der Bürgermeister. Von den 14 Gemeinderatsmitgliedern wurden elf für ihre langjährigen Dienste mit einer Stele für ihre kommunalpolitische Tätigkeit ausgezeichnet.

Insgesamt zählen sie 155 Jahre Gemeinderatstätigkeit

In Summe kamen so 155 Jahre Gemeinderatstätigkeit zusammen. Für 25 Jahre im Rat wurden Artur Fritz, Helmut Granser und Albin Lang ausgezeichnet. Sie werden im Gemeinderat bleiben. Für 20 Jahre wurden Gerlinde Ehrat, Irmhild Kalkowski und Anton Bandel geehrt und für zehn Jahre im Amt erhielten Karlheinz Bölli und Timm Hänsler eine Auszeichnung.

Verabschiedet wurden die Ratsmitglieder Gerlinde Ehrat, Timm Hänsler und Marco Zinsmaier (alle CDU). Sie werden durch die Ratsmitglieder Ramona Bölli-Herz, Jan Becker (beide UWV) und Oliver Fröhlich (CDU) ersetzt.