von Georg Lange

Seit nunmehr 50 Jahren verbinden gemeinsame Leidenschaften nach Wasser, Natur und Geselligkeit die Mitglieder im Segelclub Iznang. „Von Anfang an sollte es im Club familiär zugehen. Wir kennen uns beim Namen und wissen manchmal mehr voneinander als uns lieb ist“, scherzte Vorsitzende Tatjana Mikulin am Rande der Feier zum 50-jährigen Bestehens. Das besondere an dem Club aus Iznang ist: Er organisiert sich seit jeher ohne eigenes Clubhaus. Und es scheint, dass gerade darin seine gesellige Stärke liegt und den Club so attraktiv für seine 182 Mitglieder macht. Mittlerweile ist die Flagge des Segelclubs auch auf den Weltmeeren vertreten. Er bewarb sich um die blaue Flagge für nachhaltigen Tourismus und diskutiert auch über die Leistungskraft von Elektromotoren.

Herbert Bruttel ist Gründungsmitglied des Segelclubs. Der damals ehrenamtlich tätige Bürgermeister von Iznang erinnert sich an den Bedarf vieler Segler auf dem Campingplatz nach einem eigenen Club. Im ehemaligen Gasthaus Adler wurde die Satzung der Gründungsmitglieder gefertigt. Der neu gegründete Verein kurbelte das Dorfleben an, freute sich Bruttel. Mit der Clubgründung wurden die Touristen ins Dorf integriert. Christa Riethmüller wurde auf dem Fest für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. „Wir haben uns einfach wohl auf dem Wasser gefühlt“, erinnert sie sich an die Gründungszeit: „Und es entstand die Idee einen Segelclub zu gründen.“ Die Zutaten zur Vereinsgründung bestanden aus dem guten Willen, der Euphorie und dem Umgang miteinander. Und das habe super funktioniert: „Wir haben damals wie heute kein Clubhaus, aber dafür unsere Kameradschaft. Die haben wir immer hoch gehalten.“ Die ersten Sitzungen des Vorstands fanden noch am Wasserufer stand und wurden später ins Gasthaus verlegt.

Mehrere hundert Gäste feierten zwei Tage lang das 50-jährige Bestehen des Segelclub Iznang. Bilder: Georg Lange

Klaus Bergk kam kurz nach der Club-Gründung mit dem „Pirat“, einer fünf Meter langen Knickspant-Jolle, in den Verein. Über die Saison hinweg baute der damalige Student auf dem Campingplatz sein Zwei-Mann-Zelt auf. Später kaufte er ein Kielboot mit kleiner Kajüte und nächtige auf dem Bojenfeld. Im Club übernahm er die Ausbildung und das Training der Mitglieder für die Segelscheine.

Bestens gelaunte Mitglieder zeigen, was den Segelclub Iznang seit Jahren ausmacht: der Zusammenhalt und die Geselligkeit im Verein.

In den vergangenen 50 Jahren sei es dem Club gelungen, ein Gleichgewicht in der Pflege seemännischer Traditionen sowie neue Wege des Sports und der modernen Freizeitgestaltung zu finden, so Patrick Krauss. In seiner Laudatio erinnerte der Mooser Bürgermeister wie sich der Segelsport in den letzten 50 Jahren durch den technischen Fortschritt verändert hatte: Statt Holz verwende man meist Kunststoffe für die Bootsrümpfe oder Aluminium und Kohlefaser für den Mast. Der Gemeinderat wünsche sich ein Umdenken auf dem See, teilte Krauss mit: Emissionsfreie Motoren seien Gesprächsthemen gewesen. Die Technik sei jedoch nicht ausgereift, dass man das umsetzen könne, so der Bürgermeister. Krauss wertschätzte, dass der Club die Jugendarbeit wieder ins Leben gerufen habe. Deshalb überreichte er als Jubiläumsgabe einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro.