von Georg Lange

Es ist ein wiederkehrendes und oftmals leidiges Spiel, das die meisten Listen kurz vor den Kommunalwahlen ereilt: Die Suche nach Kandidaten. Für die Kommunalwahlen 2019 ließen sich acht Frauen und sechs Männer aus den Mooser Ortschaften auf der Rot-Grünen Liste (RGL) aufstellen, um gemeinsam im Wahlkampf anzutreten. Vier Frauen des losen Verbunds Mooser Bürger sitzen nun im Gemeinderat von Moos.

Die RGL-Fraktion habe den Wunsch, mit den nicht gewählten Kandidaten ihrer Liste und mit ihrer Basis in Verbindung zu bleiben, erläuterte Rätin Anne Overlack die Motive der öffentlichen Zusammenkunft im Gasthaus Mooswald: „Das habe man oft nicht geschafft.“ Und das wolle man verbessern, indem sich die Fraktion quartalsmäßig mit ehemaligen Kandidaten und Interessierten treffe – als vorbeugende Maßnahme für die künftige Kandidatensuche. Die Fraktion berichtete über ihre Arbeit im Gemeinderat und kündigte gegen Ende ihrer Veranstaltung die Gründung einer Ortsgruppe Höri von Bündnis 90/Die Grünen an, über die der SÜDKURIER gesondert berichten wird.

Neue Sporthalle und Finanzen

Staunend stand Anne Overlack vor den Ausmaßen der neuen Mooser Sporthalle. Sie habe dessen Rohbau begleitet, war beim Richtfest dabei und besuchte mit einer Sportgruppe die Halle, berichtete die Rätin. Das Gebäude sei als Bauwerk gelungen und ästhetisch. Sie hoffe nun, dass die Gemeinde die Sporthalle über Jahrzehnte hinweg finanzieren könne. Denn durch das neue Haushaltsrecht müsse die Gemeinde nun die jährlichen Abschreibungen erwirtschaften, um mit diesem Geld eine neue Halle erbauen zu können, falls diese ausgedient habe.

30 Jahre dauerte der Prozess, die Halle zu erbauen, erinnerte sich RGL-Rätin Irmhild Kalkowski: Inklusive dem Schiffbruch mit explodierenden Kosten. Anfänglich stand sie der Halle skeptisch gegenüber. Nun stünde ein Bau von Architekten, die mit dem Werkstoff Holz sehr gut umgehen konnten. Der Bau passe gut in den Wald.

Ausschuss informiert sich über Hafen

In einer Hafen-Begehung hätten sich die Mitglieder des neuen Hafenausschusses über die Arbeitsabläufe, die Vergabe von Liegeplätzen, die Tiefe des Sees und die Versandung sowie die Bojenfelder der Häfen von Moos und Iznang erkundigt, berichtete RGL-Rätin Diana Meier in der Zusammenkunft. In einer Sondersitzung sei die Punktevergabe erläutert und neu bearbeitet worden. Die Ursache für die Versandung am Schwimmsteg sei jedoch schwer zu bewerten, so Overlack: Klar sei die Bedeutung der Häfen für die Gemeinde sowie die Glaubwürdigkeit der Expertisen erfahrener Gemeinderäte.

Kalkowski erinnert sich an die ins Land gebaute Hafenanlage, bei der bereits von Anfang an die Verschwemmung thematisiert wurde. Nun habe man die x-te Ausbaggerung, die einen Grundbruch erzeugen könnte. Die Zusammenkunft diskutierte über mögliche Formen von Begrenzungen motorisierter Bootsnutzung auf dem Untersee und die bisher noch unausgereifte Technik für Elektromotoren. Segelboote bräuchten hingegen Motoren mit hoher Leistung um sicher bei Stürmen in den Hafen zu kommen. Irmhild Kalkowski schwebt ein Untersee für Jollen vor.

1650 Bäume sollen gepflanzt werden

Anja Fuchs berichtete über den Mooser Wald und dessen geringe Gewinnerwartung sowie über die hohen Verwaltungskosten. Empfehlenswert sei die Entnahme von Schadholz. 1650 neue Bäume sollen in Lichtungsgebieten gepflanzt werden. Zur der öffentlichen Aktion seien die Bürger zum Bepflanzen eingeladen. Der Steilhang am Grüneberg sei auch deshalb für eine Bürgeraktion geeignet, da die Bäume ohne viel Bücken gepflanzt werden könnten, scherzte sie. Pro Minute könne ein Bürger bis zu 50 Bäume pflanzen.

Die Gemeinde möchte einen vorhaben- und zweckbezogenen Bebauungsplan auf dem Grundstück der Iznanger Gaststätte Adler erstellen. Das Gebäude soll einer Seniorenwohnanlage in Seenähe mit einer höheren Wohndichte gegenüber dem umliegenden Bestand weichen, so Anne Overlack. Insgesamt sollen 21 Wohneinheiten entstehen, wobei hinter dem künftigen Haus ein weiteres Gebäude errichtet werde. Die Materie sei heikel. Gleichzeitig würden Bauvorschriften die Wohnungen zusätzlich verteuern. Rätin Kalkowski sieht die aktuelle Baukultur in Deutschland generell am Boden liegen. Man müsse auf jeden Fall die wenigen Schätze der Höri retten. Beispielhaft in der Bewahrung sei Vorarlberg. Eine Exkursion dorthin könne den Gemeinderat sensibilisieren.