von Michael Jahnke

Die neue Gemeinderätin Ramona Bölli-Merz ist im Ortsteil Bankholzen fest verwurzelt. Dort aufgewachsen, hat sie trotz Studiums in Freiburg und mehreren beruflichen Ortwechseln nie den Bezug zur Gemeinde Moos und speziell zu Bankholzen verloren. Als sie dann von langjährigen Ratsmitgliedern gefragt wurde, ob sie sich eine Kandidatur bei der Kommunalwahl vorstellen könne, fiel ihr die Entscheidung schnell: „Das habe ich natürlich ausgiebig mit meinem Mann besprochen. Wir sind beide zu dem Ergebnis gekommen, das ist die richtige Aufgabe für mich.“

Bölli-Merz sieht sich nicht als Quotenfrau, obwohl sie die einzige Frau der Unabhängigen Wähler Vereinigung (UWV) ist. Andere Punkte sind ihr wichtig. Die Tätigkeit als Vertreterin der Einwohner stelle eine vielschichtige und nicht unbedingt einfache Anforderung an sie dar. „Nahversorgung, Öffentlicher Personennahverkehr, Schule und Kindergarten – das hängt doch alles irgendwie auch zusammen, wenn man eine Gemeinde für die Menschen, die hier leben, attraktiv und lebenswert halten will.“ Also Zukunft gestalten anstatt Gegenwart zu verwalten. „Wir müssen auf die sich verändernden Anforderungen an eine Gemeinde frühzeitig reagieren“ schildert sie. Entscheidungsprozesse bräuchten Zeit und zusätzlich müssten die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkommen.

Eigene Ausbildung als persönlicher Vorteil

Als persönlichen Vorteil für die bevorstehenden Aufgaben sieht die Juristin, dass es ihr aufgrund dieser Ausbildung etwas leichter fallen könnte, sich in Gesetzeslagen einzuarbeiten. Bölli-Merz sieht es so:“Da bringen langjährige Ratsmitglieder schon Erfahrung und Wissen mit, ich muss mich da also schon noch einarbeiten.“ Als etwas komplizierter sieht sie das Thema Haushalt an. „Über das kommunale Haushaltsrecht und über die Haushaltsplanungen der Gemeinde Moos muss ich mich erst noch intensiv informieren.“ Erst dann könne sie sich ein Bild darüber machen, wo Veränderungen notwendig und sinnvoll seien. Bölli-Merz fasst zusammen: „Das wird eine spannende Aufgabe.“