von SK

Ein 84 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 193 einen 53 Jahre alten Fahrradfahrer übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 83-Jährige mit seinem Wagen auf der L 193 von Bankholzen Richtung Moos unterwegs. Er übersah den Radfahrer, der in derselben Richtung auf dem Schutzstreifen unterwegs war und stieß von hinten an dessen Rad. Laut Polizeiangaben wurde der Radfahrer durch die Wucht des Aufpralls vom Fahrrad geschmissen. Er verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 1500 Euro.