Nach einem langen und intensiven Wahlkampf hat die Gemeinde Moos bald einen neuen Bürgermeister. Der 36 Jahre alte Patrick Krauss aus Radolfzell ist mit 33,3 Prozent der Wählerstimmen, also 604 Stimmen, zum neuen Bürgermeister der Höri-Gemeinde gewählt worden. Dieser zeigte sich am Wahlabend völlig überwältigt. "Ich bin ohne Erwartungen und völlig ergebnisoffen heute Abend nach Moos gefahren", sagte er kurz nach der Verkündung des Ergebnisses. Eine lange Schlange an Gratulanten hatte sich im Bürgerhaus gebildet, um ihm und seiner Frau Sarah zu beglückwünschen. Krauss wird das Amt am 1. Februar 2019 von Amtsinhaber Peter Kessler übernehmen.

Knappes Ergebnis

Dass das Ergebnis knapp ausgefallen ist, verwundert Krauss nicht: "Bei fünf Kandidaten war es klar, dass es kein sehr eindeutiges Ergebnis geben wird." Nur 77 Stimmen trennen ihn vom zweitplatzierten Frank Riester. Dieser konnte 527 Stimmen, also 29,05 Prozent, auf sich vereinen. Enttäuscht sei Riester nicht von dem Ergebnis. "Ich bin so froh, es doch gemacht zu haben", sagte er. Krauss habe über einen langen Zeitraum einen fairen und engagierten Wahlkampf geführt und verdient gewonnen. Er sehe die Gespräche mit den Moosern als Gewinn für sich und hoffe, das politische Interesse bis zur Kommunalwahl erhalten bleibe. Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Krauss im Gemeinderat.

Auch Jens Gerber lobt den Wahlkampf des Wahlsiegers. Gerber selbst bekam 317 Stimmen, also 17,48 Prozent. "Ich glaube, dass Patrick Krauss einen super Wahlkampf geführt hat und freue mich für Moos über dieses Ergebnis", so Gerber. Er werde jetzt wohl anfangen Bewerbungen zu schreiben, da er seine Stelle als Regionalverkaufsleiter bei einem Discounter bereits vor der Wahl aufgegeben hatte. Er drücke dem neuen Bürgermeister die Daumen, dass er in den kommenden acht Jahren auch einhalten könne, was er versprochen habe.

Stoffel will im Hauptamt bleiben

Die wenigsten Stimmen erhielt die Mooser Hauptamtsleiterin Martina Stoffel. Sie hatte wie Riester ihre Bewerbung erst zum zweiten Wahldurchgang abgegeben. Sie erhielt 9,76 Prozent, insgesamt 177 Stimmen beim zweiten Wahldurchgang. Den Wahlkampf an sich sehe sie als eine positive Erfahrung an. Sie habe Moos und ihre Einwohner noch ein bisschen besser kennen gelernt. Positiv möchte sie auch in die Zukunft blicken: "Ich bleibe den Moosern erhalten, meine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Patrick Krauss ist da", sagte Stoffel. Und auch Wahlsieger Krauss betonte, dass er mit Martina Stoffel gemeinsam im Rathaus arbeiten möchte. Man habe das Gespräch bereits im Vorfeld gesucht und sei sich einig, dass eine Zusammenarbeit möglich und gewünscht sei, sagte Krauss.

Eine der ersten Gratulantinnen bei Krauss war Bettina Popanda. Sie erhielt 10,14 Prozent (184 Stimmen) der Wählerstimmen. "Ich freue mich über das klare Ergebnis", sagte sie auf Nachfrage. Krauss habe bereits im ersten Wahldurchgang die meisten Stimmen erhalten, dieses Ergebnis konnte er noch einmal widerholen. "Das ist einfach eine gute Sache, dass die Mooser das ein zweites Mal bestätigt haben". Für Popanda sei es das Ergebnis keine Tragödie. Sie werde weiterhin ihrer Tätigkeit bei der Awo nachgehen.